Seattle 5, Cincinnati 5

|Seattle
|
|
|
|
|
|Cincinnati
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|31
|5
|8
|5
|
|Totals
|34
|5
|8
|2
|
|Haniger rf
|3
|0
|0
|0
|
|Winker lf
|2
|0
|0
|0
|
|Travis 1b
|2
|0
|0
|0
|
|Payton lf
|3
|1
|1
|1
|
|France 3b
|0
|1
|0
|0
|
|Castellanos rf
|2
|0
|1
|0
|
|Witte pr-3b
|2
|0
|1
|0
|
|Delmonico pr-rf
|1
|1
|0
|0
|
|Seager dh
|1
|1
|0
|0
|
|Votto 1b
|4
|1
|1
|0
|
|Filia ph-dh
|2
|1
|0
|0
|
|Lopez 2b
|0
|0
|0
|0
|
|White 1b
|2
|1
|2
|2
|
|Suárez ss
|2
|0
|0
|0
|
|Marmolejos rf
|2
|1
|0
|0
|
|Farmer ss
|2
|0
|1
|1
|
|Torrens c
|2
|0
|1
|0
|
|Moustakas 3b
|2
|0
|1
|0
|
|Murphy c
|2
|0
|0
|0
|
|Freeman 3b-1b
|2
|0
|0
|0
|
|O’Keefe c
|0
|0
|0
|0
|
|Senzel cf
|2
|0
|1
|0
|
|Trammell cf
|2
|0
|1
|1
|
|Heineman cf
|1
|0
|1
|0
|
|Haggerty cf
|2
|0
|2
|2
|
|Barnhart c
|2
|1
|1
|0
|
|Moore 2b
|1
|0
|0
|0
|
|Stephenson c
|2
|0
|0
|0
|
|Reinheimer 2b-ss
|1
|0
|1
|0
|
|Aquino dh
|3
|0
|0
|0
|
|Fraley lf
|2
|0
|0
|0
|
|Garcia ph
|1
|0
|0
|0
|
|Thomas lf
|2
|0
|0
|0
|
|India 2b
|1
|1
|0
|0
|
|Crawford ss
|2
|0
|0
|0
|
|Blandino 2b-3b
|2
|0
|0
|0
|
|Cowan 2b
|1
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Seattle
|300
|020
|000
|—
|5
|Cincinnati
|000
|050
|000
|—
|5
E_Haggerty (1), Reinheimer (1), Senzel (1). DP_Seattle 2, Cincinnati 4. LOB_Seattle 8, Cincinnati 5. 2B_White (1), Trammell (1), Haggerty (1), Witte (1), Castellanos (1), Farmer (1). SB_Haggerty (1), Witte (1).
|Seattle
|
|
|
|
|
|
|
|Flexen
|3
|
|2
|0
|0
|0
|3
|Graveman H,1
|1
|
|1
|0
|0
|0
|1
|Montero
|
|2-3
|2
|4
|2
|2
|1
|Guerrieri BS,0-1
|
|1-3
|1
|1
|0
|0
|0
|Misiewicz
|1
|
|0
|0
|0
|1
|1
|Vest
|1
|
|0
|0
|0
|0
|1
|Sadler
|1
|
|1
|0
|0
|0
|0
|Lail
|1
|
|1
|0
|0
|0
|1
|Cincinnati
|
|
|
|
|
|
|
|Finnegan
|1
|
|2
|3
|3
|2
|2
|García
|2
|
|2
|0
|0
|1
|3
|Lodolo
|1
|2-3
|1
|2
|2
|3
|3
|Alaniz
|
|1-3
|0
|0
|0
|0
|0
|Fulmer
|1
|
|0
|0
|0
|1
|0
|Osich
|1
|
|0
|0
|0
|0
|2
|Hembree
|1
|
|2
|0
|0
|0
|0
|Hendrix
|1
|
|1
|0
|0
|1
|1
HBP_Finnegan (France). WP_Guerrieri, García(2), Lodolo.
Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Kyle McCrady; Third, Paul Clemons.
T_3:13. A_2,211 (10,311).
Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.
Comments