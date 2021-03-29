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Seattle 5, Cincinnati 5

By The Associated Press
March 29, 2021 6:34 pm
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Seattle Cincinnati
ab r h bi ab r h bi
Totals 31 5 8 5 Totals 34 5 8 2
Haniger rf 3 0 0 0 Winker lf 2 0 0 0
Travis 1b 2 0 0 0 Payton lf 3 1 1 1
France 3b 0 1 0 0 Castellanos rf 2 0 1 0
Witte pr-3b 2 0 1 0 Delmonico pr-rf 1 1 0 0
Seager dh 1 1 0 0 Votto 1b 4 1 1 0
Filia ph-dh 2 1 0 0 Lopez 2b 0 0 0 0
White 1b 2 1 2 2 Suárez ss 2 0 0 0
Marmolejos rf 2 1 0 0 Farmer ss 2 0 1 1
Torrens c 2 0 1 0 Moustakas 3b 2 0 1 0
Murphy c 2 0 0 0 Freeman 3b-1b 2 0 0 0
O’Keefe c 0 0 0 0 Senzel cf 2 0 1 0
Trammell cf 2 0 1 1 Heineman cf 1 0 1 0
Haggerty cf 2 0 2 2 Barnhart c 2 1 1 0
Moore 2b 1 0 0 0 Stephenson c 2 0 0 0
Reinheimer 2b-ss 1 0 1 0 Aquino dh 3 0 0 0
Fraley lf 2 0 0 0 Garcia ph 1 0 0 0
Thomas lf 2 0 0 0 India 2b 1 1 0 0
Crawford ss 2 0 0 0 Blandino 2b-3b 2 0 0 0
Cowan 2b 1 0 0 0
Seattle 300 020 000 5
Cincinnati 000 050 000 5

E_Haggerty (1), Reinheimer (1), Senzel (1). DP_Seattle 2, Cincinnati 4. LOB_Seattle 8, Cincinnati 5. 2B_White (1), Trammell (1), Haggerty (1), Witte (1), Castellanos (1), Farmer (1). SB_Haggerty (1), Witte (1).

IP H R ER BB SO
Seattle
Flexen 3 2 0 0 0 3
Graveman H,1 1 1 0 0 0 1
Montero 2-3 2 4 2 2 1
Guerrieri BS,0-1 1-3 1 1 0 0 0
Misiewicz 1 0 0 0 1 1
Vest 1 0 0 0 0 1
Sadler 1 1 0 0 0 0
Lail 1 1 0 0 0 1
Cincinnati
Finnegan 1 2 3 3 2 2
García 2 2 0 0 1 3
Lodolo 1 2-3 1 2 2 3 3
Alaniz 1-3 0 0 0 0 0
Fulmer 1 0 0 0 1 0
Osich 1 0 0 0 0 2
Hembree 1 2 0 0 0 0
Hendrix 1 1 0 0 1 1

HBP_Finnegan (France). WP_Guerrieri, García(2), Lodolo.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Kyle McCrady; Third, Paul Clemons.

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