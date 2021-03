Tigers 3, Pirates 1

By The Associated Press

Pittsburgh Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 8 1 Totals 30 3 6 3 K.Nwman 2b 2 0 2 0 J.Jones cf 3 0 0 0 M.Mrtin 1b 0 0 0 0 De.Hill cf 1 0 0 0 A.Alfrd cf 3 0 0 0 Cndlrio dh 2 0 0 0 Ji-.Bae ph 1 0 1 0 R.Nunez ph 2 0 2 2 P.Evans 3b 3 1 2 0 J.Schop 3b 3 0 0 0 Hu.Owen 3b 1 0 0 0 Z.Short 3b 1 0 0 0 C.Moran 1b 3 0 1 1 Cabrera 1b 2 1 1 1 Swggrty rf 0 0 0 0 Goodrum 1b 1 0 0 0 C.Tcker ss 3 0 1 0 W.Cstro ss 2 0 0 0 A.Susac c 1 0 0 0 H.Cstro ss 1 0 0 0 D.Fwler lf 3 0 0 0 W.Ramos c 2 0 1 0 Peguero ss 1 0 1 0 Garneau c 1 0 0 0 J.Oliva rf 3 0 0 0 N.Mzara rf 2 0 0 0 SmtNjgb lf 0 0 0 0 V.Reyes rf 1 0 0 0 Wolters c 3 0 0 0 Paredes 2b 2 0 0 0 Gnzales 2b 1 0 0 0 G.Grcia 2b 1 1 1 0 Stk Jr. dh 4 0 0 0 Grssman lf 2 0 1 0 A.Bddoo pr 1 1 0 0

Pittsburgh 000 100 000 – 1 Detroit 000 101 01x – 3

E_Schoop (1). DP_Pittsburgh 0, Detroit 2. LOB_Pittsburgh 8, Detroit 3. 2B_Newman (2), Evans (1), Nunez (2), Grossman (1). 3B_Tucker (1). HR_Cabrera (1). SB_Newman (1). CS_Newman (1), Oliva (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Anderson 5 2 1 1 0 4 Rodriguez L, 0-1 1 2 1 1 0 0 Shreve 1 0 0 0 0 0 Crick 2-3 1 1 1 0 1 Feliz 1-3 1 0 0 0 0

Detroit Boyd 4 4 1 1 1 5 Alexander W, 2-0 2 2 0 0 0 1 Jimenez H, 1 1 0 0 0 0 1 Farmer H, 2 1 1 0 0 2 2 Garcia S, 1-1 1 1 0 0 1 1

WP_Boyd.

Umpires_Home, Joe West; First, Hunter Wendelstedt; Second, Laz Diaz; Third, Jerry Layn.

T_2:49. A_2,136

