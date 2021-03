White Sox 7, Brewers 5

By The Associated Press

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 9 7 Totals 36 5 10 4 Andrson ss 3 1 1 0 Lo.Cain cf 4 0 0 0 Hmilton rf 1 1 0 0 P.Henry c 1 1 1 0 A.Eaton rf 3 0 1 0 L.Urias ss 2 0 1 0 Rmllard ss 1 0 1 1 Mtchell lf 2 1 1 2 J.Abreu 1b 5 1 1 2 K.Hiura 2b 3 1 2 1 Moncada 3b 3 1 1 2 Pterson 3b 1 0 1 1 Rynolds 3b 0 0 0 0 Ma.Pina c 3 0 2 0 Grandal c 4 1 1 0 Pterson lf 2 0 0 0 Collins dh 3 1 1 2 O.Arcia 3b 3 0 0 0 Mrcedes ph 1 0 0 0 B.Trang 2b 2 0 1 0 L.Rbert cf 4 0 0 0 T.Tylor lf 3 0 0 0 A.Vughn lf 4 0 1 0 H.Perez rf 1 0 0 0 Hrnndez 2b 4 1 1 0 Rbrtson 1b 3 0 0 0 F.Zmora ss 1 0 0 0 McKnney rf 2 0 0 0 Z.Green 1b 0 1 0 0 Peralta sp 2 1 1 0 Nttnghm ph 1 0 0 0

Chicago 020 004 001 – 7 Milwaukee 100 010 003 – 5

E_Hiura (2), Topa (1). DP_Chicago 1, Milwaukee 1. LOB_Chicago 5, Milwaukee 9. 2B_Anderson (5), Henry (1), Peterson (2), Pina (3). 3B_Mitchell (1). HR_Moncada (1), Collins (3), Hiura (4). CS_Eaton (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Rodon 4 2-3 5 2 2 1 6 Carter W, 1-0, BS, 0-1 1-3 1 0 0 0 0 Hendriks 1 0 0 0 0 3 Crochet 1 0 0 0 1 0 Foster 1 1-3 1 1 1 1 2 Guerrero 2-3 3 2 2 0 1

Milwaukee Peralta L, 0-1 5 1-3 6 5 5 0 8 Yardley 2-3 1 1 1 0 1 Williams 1 0 0 0 1 2 Hader 1 0 0 0 0 1 Topa 1 2 1 0 0 1

HBP_by_Crochet (Peterson), Foster (Green), Williams (Remillard), Hader (Reynolds).

Balk_Carter.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Bill Miller; Second, Pat Hoberg; Third, Lance Barret.

T_3:19. A_2,251

