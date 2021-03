White Sox 7, Giants 2

By The Associated Press

San Francisco Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 8 2 Totals 38 7 14 6 Wde Jr. cf 3 0 1 0 Andrson ss 4 1 2 2 S.Dggar ph 2 0 1 1 Mendick ss 1 0 1 0 Dckrson lf 3 0 0 0 L.Rbert cf 4 0 0 0 H.Ramos lf 2 1 1 0 L.Grcia cf 1 0 0 0 C.Csali c 2 0 0 0 J.Abreu 1b 3 1 1 0 Jo.Bart c 1 0 1 0 Rmllard pr 1 1 0 0 W.Flres 2b 3 0 1 0 Moncada 3b 4 1 1 0 McCrthy ph 1 0 0 0 Jimenez lf 3 1 2 3 Dar.Ruf 1b 2 0 0 1 Hmilton rf 1 0 0 0 J.Vsler rf 4 0 1 0 Grandal c 4 0 2 0 J.Krzan 3b 3 0 0 0 A.Eaton rf 3 2 2 0 W.Wlson ss 4 1 1 0 Wlliams lf 1 0 0 0 Gausman sp 0 0 0 0 A.Vughn dh 3 0 1 0 L.Wyatt ph 1 0 1 0 Beckham ph 1 0 0 0 Genoves ph 1 0 0 0 Mdrigal 2b 3 0 1 1 P.Biley ph 1 0 0 0 Mrcedes c 1 0 1 0

San Francisco 000 000 011 – 2 Chicago 310 011 10x – 7

LOB_San Francisco 9, Chicago 8. 2B_Duggar (1), Anderson (3), Moncada (5), Jimenez (2), Eaton 2 (5), Madrigal (1). HR_Anderson (1), Jimenez (2). SF_Ruf.

IP H R ER BB SO

San Francisco Gausman L, 0-1 3 2-3 7 4 4 0 3 Wisler 1-3 0 0 0 0 0 Rogers 2-3 1 1 1 0 0 Alvarez 2-3 3 1 1 0 0 Leone 2-3 0 0 0 0 1 Garcia 1 1 1 1 1 1 Peralta 1 2 0 0 0 2

Chicago Giolito W, 1-1 4 2-3 2 0 0 3 4 Kopech H, 2 1 1-3 2 0 0 0 2 Bummer 1 0 0 0 0 1 Marshall 1 2 1 1 0 2 Burr 1 2 1 1 0 1

WP_Garcia, Marshall.

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Todd Tichenor; Second, Alan Porter; Third, Mike Muchlinsk.

T_2:54. A_2,254

