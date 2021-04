Arizona 7, Cincinnati 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 2 0 2 9 Naquin lf 4 0 0 0 0 2 .290 Castellanos rf 4 0 0 0 0 1 .324 Votto 1b 3 0 0 0 1 0 .162 Suárez ss 4 0 1 0 0 2 .207 Moustakas 3b 2 0 0 0 0 2 .333 Bedrosian p 0 0 0 0 0 0 — a-Aquino ph 1 0 0 0 0 1 .250 Fulmer p 0 0 0 0 0 0 — c-Winker ph 1 0 0 0 0 0 .500 Senzel cf 3 0 0 0 0 0 .348 Farmer 2b 3 0 1 0 0 0 .143 Stephenson c 2 0 0 0 1 1 .357 De León p 1 0 0 0 0 0 .333 Blandino 3b 1 0 0 0 0 0 .286

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 13 7 6 12 Locastro cf 5 0 1 0 0 2 .265 VanMeter 2b 2 1 2 1 3 0 .286 Walker 1b 4 1 1 0 0 2 .179 Mathisen 1b 1 0 0 0 0 1 .143 Peralta lf 4 2 2 3 1 0 .189 Escobar 3b 5 2 2 2 0 1 .216 P.Smith rf 4 0 1 1 0 2 .250 Ahmed ss 4 0 2 0 0 1 .286 C.Kelly c 3 1 1 0 1 1 .444 Weaver p 3 0 1 0 0 2 .400 b-Rojas ph 0 0 0 0 1 0 .074 Peacock p 0 0 0 0 0 0 1.000

Cincinnati 000 000 000_0 2 0 Arizona 013 030 00x_7 13 0

a-struck out for Bedrosian in the 7th. b-walked for Weaver in the 7th. c-grounded out for Fulmer in the 9th.

LOB_Cincinnati 5, Arizona 10. 2B_Escobar (2), Peralta (1), VanMeter (1). HR_Peralta (1), off De León; Escobar (4), off De León. RBIs_P.Smith (2), Peralta 3 (5), Escobar 2 (8), VanMeter (1).

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Senzel, Castellanos); Arizona 5 (Walker 2, Escobar). RISP_Cincinnati 0 for 5; Arizona 4 for 11.

Runners moved up_Locastro, Peralta. GIDP_P.Smith, C.Kelly.

DP_Cincinnati 2 (Blandino, Suárez, Votto; Blandino, Farmer, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA De León, L, 0-1 4 1-3 8 6 6 3 9 89 7.71 Bedrosian 1 2-3 3 1 1 2 2 31 12.27 Fulmer 2 2 0 0 1 1 21 1.23

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, W, 1-0 7 1 0 0 1 8 94 2.13 Peacock 2 1 0 0 1 1 28 0.00

HBP_Weaver (Blandino). WP_De León(2).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Rob Drake; Second, Edwin Moscoso; Third, Larry Vanover.

T_2:39. A_10,981 (48,686).

