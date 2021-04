ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through April 4

1 Novak Djokovic $2,088,075 2 Daniil Medvedev $1,747,638 3 Andrey Rublev $1,191,304 4 Stefanos Tsitsipas $1,005,834 5 Aslan Karatsev $886,295 6 Alexander Zverev $652,738 7 Matteo Berrettini $558,478 8 Hubert Hurkacz $514,714 9 Fabio Fognini $483,720 10 Dominic Thiem $423,256 11 Roberto Bautista Agut $422,571 12 Grigor Dimitrov $419,642 13 Diego Schwartzman $403,938 14 Denis Shapovalov $393,003 15 Dusan Lajovic $383,320 16 Milos Raonic $364,361 17 Rafael Nadal $360,832 18 Marton Fucsovics $360,746 19 Alex de Minaur $352,986 20 Jannik Sinner $344,999 21 Alexander Bublik $335,252 22 Felix Auger-Aliassime $331,877 23 Lloyd Harris $315,843 24 Karen Khachanov $298,891 25 Kei Nishikori $297,333 26 Mackenzie McDonald $297,022 27 Jan-Lennard Struff $294,168 28 Taylor Fritz $288,359 29 Cameron Norrie $280,784 30 Jeremy Chardy $271,643 31 Casper Ruud $271,280 32 Nikoloz Basilashvili $262,198 33 Ivan Dodig $249,425 33 Filip Polasek $249,425 35 Lorenzo Sonego $248,694 36 Pablo Carreno Busta $247,838 37 Adrian Mannarino $245,439 38 David Goffin $232,385 39 Frances Tiafoe $227,502 40 Filip Krajinovic $216,324 41 Miomir Kecmanovic $214,577 42 Radu Albot $213,617 43 Alexei Popyrin $211,844 44 Pierre-Hugues Herbert $210,863 45 John Millman $207,642 46 Dominik Koepfer $205,054 47 Tommy Paul $204,608 48 Benoit Paire $201,009 49 Emil Ruusuvuori $200,930 50 Ugo Humbert $198,049

