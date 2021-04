Boston 1, N.Y. Mets 0

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 4 1 1 15 Hernández cf 4 0 0 0 0 2 .240 Verdugo rf-lf 3 0 0 0 1 1 .313 Martinez lf 4 0 0 0 0 3 .337 M.Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Bogaerts ss 4 1 1 0 0 0 .348 Devers 3b 3 0 2 0 0 0 .294 Vázquez c 3 0 1 1 0 2 .250 Gonzalez 2b 3 0 0 0 0 1 .197 Dalbec 1b 3 0 0 0 0 3 .234 Pivetta p 2 0 0 0 0 2 .000 Whitlock p 0 0 0 0 0 0 — b-Cordero ph 1 0 0 0 0 1 .191 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — Renfroe rf 0 0 0 0 0 0 .189

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 2 0 4 15 Nimmo cf 3 0 0 0 1 2 .345 Lindor ss 3 0 0 0 1 2 .203 Alonso 1b 4 0 1 0 0 1 .250 Conforto rf 4 0 0 0 0 3 .219 Davis 3b 2 0 0 0 1 1 .371 Smith lf 4 0 0 0 0 3 .203 McNeil 2b 3 0 1 0 0 0 .204 McCann c 2 0 0 0 1 1 .231 deGrom p 2 0 0 0 0 1 .462 Loup p 0 0 0 0 0 0 — a-Villar ph 1 0 0 0 0 1 .235 May p 0 0 0 0 0 0 — Díaz p 0 0 0 0 0 0 —

Boston 010 000 000_1 4 0 New York 000 000 000_0 2 0

a-struck out for Loup in the 7th. b-struck out for Whitlock in the 8th.

LOB_Boston 3, New York 6. 2B_Bogaerts (9), Vázquez (4), Devers (5). RBIs_Vázquez (7).

Runners left in scoring position_Boston 2 (Dalbec, Vázquez); New York 2 (Davis, Smith). RISP_Boston 1 for 5; New York 0 for 4.

Runners moved up_Devers, Gonzalez, Conforto. GIDP_Gonzalez, McCann.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Gonzalez, Dalbec); New York 1 (Lindor, McNeil, Alonso).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, W, 3-0 5 1 0 0 3 7 93 2.81 Whitlock, H, 3 2 1 0 0 1 4 31 0.00 Ottavino, H, 5 1 0 0 0 0 1 11 3.86 M.Barnes, S, 6-6 1 0 0 0 0 3 12 2.57

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, L, 2-2 6 3 1 1 1 9 93 0.51 Loup 1 1 0 0 0 1 9 0.00 May 1 0 0 0 0 3 17 2.45 Díaz 1 0 0 0 0 2 8 2.00

HBP_Pivetta (Davis).

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Hunter Wendelstedt; Second, Dan Merzel; Third, Quinn Wolcott.

T_2:56. A_8,051 (41,922).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.