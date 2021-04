Boston 14, Baltimore 9

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 44 14 17 13 3 11 Hernández cf 5 2 2 1 0 1 .237 Verdugo rf 5 2 2 3 0 1 .212 Martinez dh 6 4 4 4 0 2 .472 Bogaerts ss 5 1 3 0 0 2 .375 b-Arroyo ph-ss 1 0 1 0 0 0 .238 Devers 3b 5 2 2 5 1 2 .250 Vázquez c 5 1 1 0 0 0 .382 Gonzalez 2b 4 1 0 0 0 1 .214 Dalbec 1b 4 0 1 0 1 1 .120 Cordero lf 4 1 1 0 1 1 .333

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 9 10 8 8 10 Mullins cf 4 2 2 0 1 2 .459 Mancini 1b 4 1 1 4 1 0 .189 Santander rf 1 0 0 0 0 1 .219 a-McKenna ph-rf 3 2 2 0 0 1 .286 Mountcastle dh 5 1 1 0 0 3 .184 Stewart lf 3 1 1 0 2 0 .333 Franco 3b 4 1 2 4 1 0 .229 Ruiz 2b 5 0 0 0 0 2 .125 Severino c 3 0 0 0 1 1 .269 Galvis ss 1 0 1 0 1 0 .156 Urías ss 1 1 0 0 1 0 .143

Boston 004 051 040_14 17 1 Baltimore 000 103 302_9 10 3

a-tripled for Santander in the 6th. b-singled for Bogaerts in the 9th.

E_Dalbec (1), Sceroler (1), Urías (1), Ruiz (1). LOB_Boston 9, Baltimore 7. 2B_Dalbec (1), Bogaerts (2), Mountcastle (2), Mullins (5). 3B_McKenna (1). HR_Verdugo (1), off López; Martinez (3), off López; Devers (3), off Sceroler; Martinez (4), off Sceroler; Martinez (5), off Wells; Devers (4), off Armstrong; Franco (1), off Pivetta; Mancini (2), off Brice. RBIs_Verdugo 3 (5), Martinez 4 (16), Devers 5 (10), Hernández (4), Franco 4 (9), Mancini 4 (8). S_Santander.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Devers, Verdugo, Hernández); Baltimore 2 (Mountcastle, Ruiz). RISP_Boston 4 for 11; Baltimore 3 for 10.

Runners moved up_Mancini. LIDP_Franco. GIDP_Vázquez, Gonzalez, Ruiz.

DP_Boston 2 (Devers, Dalbec, Devers; Gonzalez, Bogaerts, Dalbec); Baltimore 2 (Franco, Ruiz, Mancini; Ruiz, Mancini).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta, W, 2-0 6 7 4 4 3 7 101 3.27 Brice 2-3 1 3 3 2 2 26 8.10 Sawamura, H, 1 1 1-3 0 0 0 1 0 18 0.00 P.Valdez 1 2 2 2 2 1 36 3.60

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA López, L, 0-2 4 8 7 7 1 4 68 11.42 Sceroler 1 5 3 3 1 2 45 7.36 Wells 2 1-3 1 1 1 0 1 25 4.76 Armstrong 2-3 2 3 2 1 1 21 27.00 Fry 1 1 0 0 0 3 20 3.38

Inherited runners-scored_Sceroler 2-2, Wells 2-0. HBP_López (Verdugo), Sceroler (Hernández), Armstrong (Gonzalez). WP_P.Valdez(2).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Scott Barry; Second, Jeremie Rehak; Third, Dan Iassogna.

T_3:46. A_8,171 (45,971).

