Boston 6, Seattle 5

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 9 5 6 12 Haniger rf 5 1 1 0 0 3 .309 France dh 5 1 1 0 0 1 .296 Seager 3b 5 1 2 4 0 2 .224 Lewis cf 5 0 2 0 0 1 .167 White 1b 4 0 1 0 1 1 .176 Murphy c 3 0 0 0 0 2 .111 a-Marmolejos ph 1 0 0 0 0 0 .206 Torrens c 0 0 0 0 0 0 .191 Moore 2b 2 1 0 0 2 1 .107 Haggerty lf 2 0 1 0 2 1 .207 Crawford ss 3 1 1 1 1 0 .238

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 11 4 3 7 Hernández cf 4 1 1 0 1 0 .247 Verdugo lf 5 2 3 0 0 0 .320 Martinez dh 4 1 2 1 0 0 .368 Bogaerts ss 4 1 2 3 0 0 .378 Devers 3b 4 0 0 0 0 2 .264 Vázquez c 4 0 1 0 0 0 .258 Arroyo 2b 4 0 0 0 0 3 .333 Renfroe rf 3 0 1 0 1 0 .188 Dalbec 1b 3 1 1 0 1 2 .269

Seattle 100 100 003_5 9 1 Boston 201 020 10x_6 11 1

a-grounded out for Murphy in the 8th.

E_White (1), Dalbec (3). LOB_Seattle 9, Boston 8. 2B_Haniger (6), Seager (5), Lewis (1). HR_Seager (3), off Barnes; Bogaerts (3), off Kikuchi; Martinez (7), off Kikuchi. RBIs_Seager 4 (16), Crawford (4), Bogaerts 3 (11), Martinez (21). SB_Moore (4).

Runners left in scoring position_Seattle 4 (Haniger 2, Haggerty); Boston 4 (Hernández 2, Arroyo). RISP_Seattle 4 for 12; Boston 2 for 10.

Runners moved up_France, Marmolejos, Martinez. GIDP_White, Martinez.

DP_Seattle 1 (Seager, Moore, White); Boston 1 (Bogaerts, Arroyo, Dalbec).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Kikuchi, L, 0-1 4 2-3 6 5 5 3 1 94 5.70 Steckenrider 1 1-3 2 0 0 0 3 26 4.50 Newsome 2 3 1 0 0 3 39 2.70

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pérez 3 2-3 4 2 2 4 3 83 5.71 Sawamura, W, 1-0 1 1-3 1 0 0 0 3 21 1.80 Whitlock, H, 2 2 1-3 2 0 0 1 3 41 0.00 Ottavino, H, 3 2-3 0 0 0 0 2 12 4.91 Barnes 1 2 3 3 1 1 22 3.27

Inherited runners-scored_Steckenrider 1-0, Sawamura 2-0, Ottavino 2-0.

Umpires_Home, Brian Knight; First, Erich Bacchus; Second, Gabe Morales; Third, Bill Miller.

T_3:28. A_4,646 (37,755).

