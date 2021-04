Chicago White Sox 12, L.A. Angels 8

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 12 13 12 5 11 Anderson ss 5 2 1 1 0 0 .222 Robert cf 4 1 1 0 1 1 .250 Abreu 1b 4 2 2 4 1 1 .375 Moncada 3b 5 0 0 0 0 5 .250 Vaughn lf 3 1 0 0 1 1 .000 Hamilton lf 0 1 0 0 1 0 — Grandal c 5 2 2 2 0 0 .250 Eaton rf 4 2 1 1 1 2 .250 Mercedes dh 5 1 5 4 0 0 1.000 Madrigal 2b 5 0 1 0 0 1 .250

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 7 6 5 12 Fletcher 2b 4 2 1 0 1 1 .250 Ohtani dh 5 2 1 2 0 3 .111 Trout cf 3 1 2 1 2 1 .600 Rendon 3b 5 0 0 0 0 1 .125 Upton lf 3 1 0 0 1 2 .167 Pujols 1b 3 1 1 3 1 0 .143 1-Walsh pr-1b 0 0 0 0 0 0 — J.Iglesias ss 4 0 1 0 0 1 .125 Stassi c 3 0 0 0 0 1 .333 a-Rojas ph 1 0 0 0 0 1 .000 Fowler rf 4 1 1 0 0 1 .143

Chicago 004 300 005_12 13 2 Los Angeles 100 320 002_8 7 1

a-struck out for Stassi in the 9th.

1-ran for Pujols in the 8th.

E_Abreu (1), Eaton (1), Pujols (1). LOB_Chicago 6, Los Angeles 5. 2B_Grandal (1), Mercedes (1), Trout (1). HR_Abreu (1), off Heaney; Anderson (1), off R.Iglesias; Pujols (1), off Keuchel; Ohtani (1), off Hendriks. RBIs_Abreu 4 (4), Eaton (3), Mercedes 4 (4), Anderson (1), Grandal 2 (2), Trout (2), Pujols 3 (4), Ohtani 2 (2).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Robert, Vaughn, Madrigal); Los Angeles 3 (Upton, J.Iglesias, Rendon). RISP_Chicago 5 for 13; Los Angeles 3 for 10.

Runners moved up_Anderson, Rendon, Upton. GIDP_Rendon.

DP_Chicago 1 (Anderson, Madrigal, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel 4 5 6 3 2 4 69 6.75 Foster 1 0 0 0 0 3 18 0.00 Kopech, W, 1-0 2 0 0 0 1 3 33 0.00 Marshall, H, 1 2-3 0 0 0 1 0 7 0.00 Hendriks, S, 1-1 1 1-3 2 2 2 1 2 34 13.50

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Heaney, L, 0-1 3 5 7 7 2 4 70 21.00 Guerra 1 1-3 1 0 0 0 1 20 0.00 Rodriguez 2 2 0 0 1 3 27 0.00 Mayers 1 2-3 1 0 0 0 2 22 0.00 R.Iglesias 1-3 2 2 2 0 0 7 13.50 Cishek 1-3 1 2 2 1 1 17 54.00 Claudio 1-3 1 1 1 1 0 10 27.00

Inherited runners-scored_Foster 2-2, Marshall 1-0, Hendriks 2-0, Guerra 2-2, Mayers 2-0, Cishek 1-1, Claudio 1-1. IBB_off Marshall (Pujols). WP_Guerra, Cishek.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Dave Rackley; Second, Edwin Moscoso; Third, Larry Vanover.

T_3:44. A_12,763 (45,517).

