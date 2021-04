Chicago White Sox 8, Cleveland 0

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 0 0 0 0 7 Luplow cf 4 0 0 0 0 2 .217 Hernandez 2b 3 0 0 0 0 0 .146 Ramírez 3b 3 0 0 0 0 0 .220 Gamel lf 0 0 0 0 0 0 .000 Reyes dh 3 0 0 0 0 0 .256 E.Rosario lf 2 0 0 0 0 1 .243 Bauers 1b 1 0 0 0 0 1 .059 A.Rosario ss 3 0 0 0 0 1 .208 Naylor rf 3 0 0 0 0 0 .222 R.Pérez c 2 0 0 0 0 0 .217 Chang 1b-3b 3 0 0 0 0 2 .200

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 12 8 3 6 Eaton rf 4 1 1 0 0 1 .262 Robert cf 5 1 2 1 0 0 .245 Abreu 1b 3 0 0 0 2 2 .196 Moncada 3b 4 1 1 2 0 1 .186 Mercedes dh 5 1 3 3 0 0 .500 Collins c 4 0 0 0 0 0 .167 Vaughn lf 4 1 1 0 0 1 .167 García ss 3 2 1 1 1 1 .129 Madrigal 2b 4 1 3 1 0 0 .278

Cleveland 000 000 000_0 0 0 Chicago 602 000 00x_8 12 0

LOB_Cleveland 1, Chicago 9. 2B_Vaughn (2), García (2), Robert (5). HR_Mercedes (3), off Plesac. RBIs_Moncada 2 (4), Mercedes 3 (10), García (2), Madrigal (1), Robert (5).

Runners left in scoring position_Cleveland 0; Chicago 4 (Robert, Mercedes, Vaughn). RISP_Cleveland 0 for 0; Chicago 5 for 11.

Runners moved up_Abreu.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Plesac, L, 1-2 2-3 7 6 6 0 0 26 5.27 Stephan 2 2 2 2 1 2 47 9.00 Maton 1 1-3 1 0 0 1 1 28 0.00 Quantrill 2 1 0 0 1 0 23 0.00 O.Pérez 1 1 0 0 0 1 12 0.00 Shaw 1 0 0 0 0 2 12 1.80

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 2-0 9 0 0 0 0 7 114 0.00

Inherited runners-scored_Stephan 1-0, Maton 2-2. HBP_Stephan (Eaton), Maton (Moncada), Rodón (R.Pérez).

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Brian Knight; Second, Gabe Morales; Third, Bill Miller.

T_2:40. A_7,148 (40,615).

