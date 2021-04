Chicago White Sox 8, Cleveland 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 11 8 1 9 Anderson ss 5 1 1 1 0 1 .342 Eaton rf 5 1 1 0 0 1 .262 Moncada 3b 5 1 1 1 0 3 .200 Abreu dh 4 3 3 3 0 0 .221 Mercedes 1b 2 0 0 0 0 1 .390 García lf 2 0 0 0 0 1 .163 Grandal c 4 1 1 2 0 0 .150 Robert cf 4 1 3 0 0 1 .310 Vaughn lf-1b 4 0 1 0 0 1 .188 Madrigal 2b 3 0 0 1 1 0 .283

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 7 5 9 10 Luplow cf 2 2 1 1 3 1 .267 Hernandez 2b 4 0 1 1 1 1 .167 Ramírez 3b 4 0 0 0 1 0 .217 Reyes dh 4 1 3 1 1 1 .273 E.Rosario lf 5 0 0 0 0 3 .224 A.Rosario ss 4 1 0 0 1 1 .182 Naylor rf 3 1 1 1 1 1 .255 R.Pérez c 4 0 1 1 1 1 .200 Chang 1b 2 0 0 0 0 1 .214 a-Bauers ph-1b 2 0 0 0 0 0 .148

Chicago 002 104 100_8 11 3 Cleveland 001 100 102_5 7 0

a-flied out for Chang in the 6th.

E_Mercedes (1), Grandal 2 (3). LOB_Chicago 4, Cleveland 13. 2B_Robert (8), Moncada (2), Naylor (5). HR_Anderson (3), off Plesac; Abreu (3), off Plesac; Grandal (2), off Quantrill; Abreu (4), off Hentges; Luplow (5), off Rodón. RBIs_Madrigal (4), Anderson (3), Abreu 3 (14), Moncada (8), Grandal 2 (9), Luplow (11), Hernandez (3), Reyes (9), Naylor (1), R.Pérez (9). SB_Ramírez (4), Robert (3).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Anderson 2); Cleveland 5 (E.Rosario 2, A.Rosario, Ramírez). RISP_Chicago 1 for 7; Cleveland 4 for 16.

Runners moved up_Vaughn, Madrigal 2.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 3-0 5 3 2 1 5 8 110 0.47 Marshall 1 0 0 0 0 0 6 4.82 Bummer 1 1 1 1 2 1 23 3.38 Crochet 1-3 0 0 0 2 0 20 1.50 Heuer, H, 3 1 1-3 3 2 2 0 1 22 5.59 Hendriks, S, 3-4 1-3 0 0 0 0 0 3 4.05

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Plesac, L, 1-3 5 7 6 6 0 4 92 6.75 Quantrill 1 3 1 1 0 0 15 3.38 Hentges 1 1 1 1 0 3 16 9.00 Maton 1 0 0 0 0 1 11 3.86 Stephan 1 0 0 0 1 1 24 6.43

Inherited runners-scored_Heuer 3-0, Hendriks 1-0, Quantrill 1-1. WP_Rodón. PB_Grandal (2).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Will Little; Second, Erich Bacchus; Third, Greg Gibson.

T_3:39. A_4,176 (34,788).

