Cincinnati 12, St. Louis 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 2 9 Edman 2b 3 0 1 0 1 0 .167 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 1 .385 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Arenado 3b 3 0 1 0 0 0 .385 e-Sosa ph-3b 1 0 0 0 0 0 .000 DeJong ss 4 0 0 0 0 3 .250 O’Neill lf 4 1 1 0 0 1 .250 Molina c 2 0 1 1 0 1 .222 c-Knizner ph-c 2 0 0 0 0 0 .000 Carlson cf 2 0 0 0 0 0 .125 Williams rf 3 0 0 0 0 3 .000 Martínez p 1 0 0 0 0 0 .000 b-Carpenter ph 0 0 0 0 1 0 .000 Helsley p 0 0 0 0 0 0 — Webb p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera p 0 0 0 0 0 0 — d-Nogowski ph-1b 1 0 1 0 0 0 .500

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 12 9 11 5 5 Naquin lf 5 1 1 3 0 2 .250 Castellanos rf 4 2 2 3 0 0 .545 Aquino rf 1 0 0 0 0 0 .167 Votto 1b 4 0 1 1 0 1 .214 Fulmer p 0 0 0 0 0 0 — Romano p 1 0 0 0 0 0 .000 Suárez ss 3 1 0 0 2 0 .200 Moustakas 3b 3 1 0 0 1 0 .222 Senzel cf 3 1 0 0 1 0 .000 India 2b 4 1 1 1 0 0 .455 Stephenson c 4 3 3 1 0 1 .571 Hoffman p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Farmer ph 0 1 0 0 1 0 .000 Antone p 0 1 0 0 0 0 — Blandino 1b 1 0 1 2 0 0 .500

St. Louis 000 010 000_1 5 1 Cincinnati 000 136 20x_12 9 0

a-walked for Hoffman in the 5th. b-walked for Martínez in the 6th. c-grounded out for Molina in the 7th. d-singled for Cabrera in the 8th. e-grounded out for Arenado in the 8th.

E_DeJong (2). LOB_St. Louis 5, Cincinnati 4. 2B_Arenado (1), O’Neill (1), Blandino (1). 3B_Castellanos (1). HR_Castellanos (2), off Martínez; Naquin (1), off Webb. RBIs_Molina (2), Votto (2), Castellanos 3 (5), India (2), Stephenson (1), Naquin 3 (5), Blandino 2 (2). S_Antone.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (DeJong 2); Cincinnati 2 (Senzel, Naquin). RISP_St. Louis 1 for 7; Cincinnati 6 for 10.

Runners moved up_Goldschmidt, Naquin. GIDP_Carlson, Sosa.

DP_Cincinnati 2 (India, Suárez, Votto; India, Blandino).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martínez, L, 0-1 5 4 4 4 2 4 77 7.20 Helsley 1-3 2 4 4 2 0 26 27.00 Webb 2-3 1 2 2 0 0 18 7.71 Cabrera 1 2 2 2 1 1 20 9.00 Miller 1 0 0 0 0 0 12 4.50

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Hoffman, W, 1-0 5 3 1 1 0 6 77 1.80 Antone, H, 1 1 1 0 0 1 1 21 0.00 Fulmer 1 1-3 1 0 0 1 2 33 0.00 Romano 1 2-3 0 0 0 0 0 13 3.86

Inherited runners-scored_Webb 1-1, Romano 2-0. HBP_Fulmer (Carlson). WP_Martínez, Helsley, Antone.

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Chad Whitson; Second, Jim Reynolds; Third, Tony Randazzo.

T_3:00. A_11,629 (42,319).

