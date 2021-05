Cincinnati 8, Chicago Cubs 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 10 6 7 7 Contreras c 3 0 2 0 0 0 .238 1-Wolters pr-c 1 1 0 0 1 1 .000 Bryant rf 3 2 2 2 2 1 .322 Rizzo 1b 4 0 0 0 1 0 .231 Báez ss 4 0 1 2 0 1 .235 Duffy 3b 4 1 1 0 0 1 .282 Maples p 0 0 0 0 0 0 — c-Heyward ph 0 0 0 0 1 0 .203 Marisnick cf 4 0 1 1 1 2 .250 Bote 2b-3b 5 0 2 0 0 0 .179 Hoerner lf 4 0 0 1 0 0 .310 Arrieta p 1 0 0 0 0 0 .000 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Happ ph 1 0 0 0 0 1 .133 Steele p 0 0 0 0 0 0 — b-Sogard ph-2b 1 2 1 0 1 0 .250

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 10 8 1 12 Winker lf 4 0 1 1 0 1 .370 Payton lf 0 0 0 0 0 0 .167 Castellanos rf 4 1 1 1 0 1 .305 Votto 1b 4 1 3 3 0 1 .242 Moustakas 3b 4 0 0 0 0 1 .240 Suárez ss 4 1 1 1 0 2 .130 Naquin cf 3 1 1 0 0 2 .266 De León p 1 0 0 0 0 1 .250 Fulmer p 0 0 0 0 0 0 .000 Sims p 0 0 0 0 0 0 .000 Blandino 2b 0 0 0 0 0 0 .259 Senzel 2b-cf 4 1 1 2 0 0 .254 Barnhart c 3 0 0 0 1 3 .286 Miley p 2 2 1 0 0 0 .182 Farmer 2b 2 1 1 0 0 0 .174 Antone p 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago 110 000 202_6 10 1 Cincinnati 003 401 00x_8 10 0

a-struck out for Ryan in the 5th. b-walked for Steele in the 7th. c-walked for Maples in the 9th.

1-ran for Contreras in the 5th.

E_Marisnick (1). LOB_Chicago 10, Cincinnati 4. 2B_Marisnick (3), Contreras (2), Bryant (9), Votto 2 (6). HR_Bryant (7), off Miley; Votto (5), off Arrieta; Suárez (4), off Arrieta; Senzel (1), off Arrieta. RBIs_Bryant 2 (19), Hoerner (5), Báez 2 (20), Marisnick (10), Castellanos (16), Votto 3 (16), Suárez (9), Senzel 2 (5), Winker (16). SF_Báez.

Runners left in scoring position_Chicago 6 (Arrieta, Duffy, Báez, Bote); Cincinnati 3 (Moustakas 2). RISP_Chicago 1 for 11; Cincinnati 1 for 5.

Runners moved up_Hoerner, Rizzo 2.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 3-3 3 1-3 7 7 7 1 2 67 4.31 Ryan 2-3 2 0 0 0 1 10 0.00 Steele 2 1 1 0 0 5 31 0.00 Maples 2 0 0 0 0 4 36 1.59

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Miley, W, 3-2 5 5 2 2 2 3 99 2.67 De León 2 3 2 2 1 3 38 7.56 Fulmer 1 2 2 2 1 1 27 4.20 Sims 2-3 0 0 0 3 0 27 5.79 Antone, S, 1-2 1-3 0 0 0 0 0 3 0.64

Inherited runners-scored_Ryan 1-1, Sims 2-2, Antone 3-0. WP_Sims.

Umpires_Home, Marty Foster; First, Sam Holbrook; Second, Shane Livensparger; Third, Mike Muchlinski.

T_3:21. A_16,090 (42,319).

