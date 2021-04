Colorado 6, Houston 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 5 2 4 7 Straw cf 4 0 0 0 0 2 .200 Brantley lf 3 1 3 0 1 0 .327 Bregman 3b 4 0 0 0 0 1 .256 Correa ss 4 1 1 1 0 1 .270 Tucker rf 4 0 0 0 0 1 .180 Gurriel 1b 3 0 0 0 1 1 .339 Díaz 2b 4 0 1 1 0 0 .257 Maldonado c 1 0 0 0 2 1 .088 c-Alvarez ph 1 0 0 0 0 0 .277 Garcia p 2 0 0 0 0 0 .000 Abreu p 0 0 0 0 0 0 — a-Toro ph 1 0 0 0 0 0 .111 Stanek p 0 0 0 0 0 0 — Raley p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 6 7 6 4 9 Tapia lf 2 0 1 0 2 0 .268 McMahon 2b 4 1 1 0 0 1 .266 Story ss 4 1 1 0 0 3 .270 Blackmon rf 2 2 0 0 1 1 .184 Cron 1b 4 1 2 5 0 0 .208 Daza cf 4 0 1 0 0 0 .333 Fuentes 3b 4 0 0 0 0 1 .164 Nuñez c 2 1 1 1 1 0 .200 Gray p 2 0 0 0 0 2 .250 Almonte p 0 0 0 0 0 0 — b-Hilliard ph 1 0 0 0 0 1 .100 Givens p 0 0 0 0 0 0 — Stephenson p 0 0 0 0 0 0 —

Houston 000 001 001_2 5 0 Colorado 000 002 13x_6 7 2

a-lined out for Abreu in the 7th. b-struck out for Almonte in the 7th. c-grounded out for Maldonado in the 9th.

E_Fuentes (1), Story (2). LOB_Houston 6, Colorado 4. 2B_Correa (4), Díaz (3), Tapia (1), Daza (2), Cron (4). HR_Nuñez (4), off Stanek; Cron (1), off Smith. RBIs_Correa (7), Díaz (6), Cron 5 (8), Nuñez (7). CS_Tapia (2).

Runners left in scoring position_Houston 2 (Tucker, Alvarez); Colorado 3 (Blackmon, Gray, Daza). RISP_Houston 1 for 3; Colorado 2 for 8.

Runners moved up_Bregman, McMahon. GIDP_Díaz, Bregman, McMahon.

DP_Houston 2 (Maldonado, Correa, Maldonado; Díaz, Correa, Gurriel); Colorado 3 (Story, McMahon, Cron; Story, McMahon, Cron; Story, Cron).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Garcia, L, 0-1 5 2-3 3 2 2 3 6 84 2.70 Abreu, BS, 0-1 1-3 1 0 0 0 0 6 4.82 Stanek 2-3 1 1 1 0 2 12 2.89 Raley 2-3 1 2 2 1 1 19 10.80 Smith 2-3 1 1 1 0 0 12 14.40

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 2-1 6 2-3 3 1 1 4 6 104 2.42 Almonte, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 1 9.00 Givens, H, 2 1 1 0 0 0 0 7 3.38 Stephenson 1 1 1 0 0 1 20 3.68

Inherited runners-scored_Abreu 2-2, Smith 2-2, Almonte 1-0. IBB_off Garcia (Nuñez). HBP_Garcia (Blackmon).

T_3:08. A_10,144 (50,445).

