Kansas City 4, Chicago White Sox 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 7 3 5 14 Merrifield 2b 4 0 2 1 1 1 .393 Benintendi lf 4 0 1 1 1 1 .207 Perez c 5 0 0 0 0 3 .185 Santana 1b 4 1 1 1 1 1 .185 Soler dh 4 0 0 0 0 4 .130 Dozier 3b 2 0 0 0 1 1 .000 b-Alberto ph-3b 1 0 0 0 0 1 .286 Isbel rf 4 1 2 0 0 1 .292 Taylor cf 4 1 1 0 0 1 .370 Lopez ss 2 1 0 0 1 0 .333

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 5 3 9 8 García rf-lf 5 0 1 1 0 2 .120 Robert cf 5 0 1 0 0 1 .250 Abreu 1b 4 0 1 0 1 1 .216 Moncada 3b 5 0 0 0 0 0 .161 Mercedes dh 1 0 0 0 3 0 .536 1-Williams pr-dh 1 1 0 0 0 0 .000 Vaughn lf 1 0 0 0 2 0 .143 a-Eaton ph-rf 2 1 1 2 0 1 .258 Collins c 4 0 0 0 1 2 .200 Madrigal 2b 5 1 1 0 0 0 .241 Mendick ss 2 0 0 0 2 1 .500

Kansas City 000 010 011 1_4 7 1 Chicago 000 100 020 0_3 5 2

a-homered for Vaughn in the 8th. b-struck out for Dozier in the 9th.

1-ran for Mercedes in the 8th.

E_Minor (1), Moncada (1), Crochet (1). LOB_Kansas City 7, Chicago 12. 2B_Robert (3), García (1). HR_Santana (1), off Hendriks; Eaton (2), off Hahn. RBIs_Merrifield (10), Benintendi (1), Santana (4), García (1), Eaton 2 (7). SB_Merrifield 2 (1), Lopez (1), Benintendi (1). CS_Dozier (1), Merrifield (1), Benintendi (1). S_Lopez.

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Taylor, Benintendi, Santana); Chicago 8 (García, Mercedes, Robert 2, Collins, Madrigal). RISP_Kansas City 2 for 8; Chicago 1 for 15.

Runners moved up_Abreu. GIDP_Perez, Moncada.

DP_Kansas City 1 (Merrifield, Lopez, Santana); Chicago 2 (Moncada, Madrigal, Abreu; Collins, Madrigal, Collins).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Minor 4 4 1 1 3 3 85 4.50 Barlow 1 0 0 0 2 0 21 0.00 Davis 1 0 0 0 0 1 13 2.45 Staumont 1 0 0 0 0 2 9 0.00 Hahn, BS, 1-3 0 1 2 2 2 0 16 13.50 Holland, W, 1-1 2 0 0 0 2 0 26 6.00 Zimmer, S, 1-1 1 0 0 0 0 2 14 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease 4 2-3 4 1 1 3 6 90 3.86 Kopech 2 1-3 0 0 0 0 3 26 0.00 Bummer 1-3 1 1 1 1 1 12 3.00 Heuer 2-3 0 0 0 0 1 4 2.08 Hendriks, BS, 1-2 1 2 1 1 0 2 28 8.10 Crochet, L, 0-1 1 0 1 0 1 1 12 0.00

Hahn pitched to 3 batters in the 8th

Inherited runners-scored_Holland 1-0, Kopech 2-0, Heuer 1-0. IBB_off Crochet (Merrifield).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Chad Whitson; Second, Jim Reynolds; Third, Tony Randazzo.

T_3:54. A_7,695 (40,615).

