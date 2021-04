L.A. Dodgers 11, Colorado 6

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 11 16 10 2 7 Betts rf 5 2 2 0 0 0 .364 Seager ss 5 3 3 1 1 0 .625 Turner 3b 5 1 3 3 0 1 .444 Bellinger cf 5 1 1 1 0 1 .333 Muncy 1b 4 0 1 1 1 0 .375 Smith c 4 2 3 2 0 0 .750 Pollock lf 5 1 1 0 0 2 .200 Lux 2b 5 1 2 1 0 1 .444 Bauer p 2 0 0 1 0 2 .000 Price p 0 0 0 0 0 0 — b-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .000 V.González p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 8 6 2 13 Tapia lf 5 0 1 0 0 1 .200 Fuentes 3b 4 0 0 0 0 3 .111 Estévez p 0 0 0 0 0 0 — Sheffield p 0 0 0 0 0 0 — Story ss 4 1 2 0 0 1 .444 Blackmon rf 4 1 1 2 0 1 .143 Cron 1b 2 1 0 0 2 0 .333 McMahon 2b-3b 4 1 2 2 0 1 .400 Owings cf 2 0 0 0 0 2 .600 Bowden p 0 0 0 0 0 0 — Stephenson p 0 0 0 0 0 0 — a-Hampson ph-2b 2 0 0 0 0 1 .200 Nuñez c 4 1 1 1 0 1 .250 Senzatela p 1 0 0 0 0 1 .000 Chacín p 0 0 0 0 0 0 — Hilliard cf 3 1 1 1 0 1 .333

Los Angeles 220 310 210_11 16 1 Colorado 000 000 600_6 8 1

a-struck out for Stephenson in the 7th. b-grounded out for Price in the 9th.

E_Turner (2), Stephenson (1). LOB_Los Angeles 9, Colorado 4. 2B_Betts (2), Seager (1), Turner (1), Smith 2 (2). 3B_Lux (1), Bellinger (1). HR_Blackmon (1), off Bauer; McMahon (1), off Bauer; Nuñez (1), off Price; Hilliard (1), off Price. RBIs_Muncy (2), Smith 2 (2), Seager (2), Turner 3 (4), Bellinger (2), Lux (2), Bauer (0), Blackmon 2 (2), McMahon 2 (2), Nuñez (1), Hilliard (1). SF_Smith. S_Bauer 2.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Pollock, Bellinger, Betts, Turner); Colorado 2 (Nuñez, Blackmon). RISP_Los Angeles 8 for 18; Colorado 0 for 4.

LIDP_Hampson.

DP_Los Angeles 1 (Seager, Muncy, Seager).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 1-0 6 1-3 3 4 4 2 10 96 5.68 Price 1 2-3 5 2 2 0 2 27 10.80 V.González 1 0 0 0 0 1 10 0.00

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 0-1 3 1-3 9 7 7 1 2 70 18.90 Chacín 1 2-3 2 1 1 0 1 34 5.40 Bowden 1 1-3 3 2 1 0 2 26 6.75 Stephenson 2-3 1 0 0 0 1 9 0.00 Estévez 1 1 1 1 1 1 17 9.00 Sheffield 1 0 0 0 0 0 13 0.00

Inherited runners-scored_Chacín 2-1, Stephenson 2-1. HBP_Senzatela (Betts). WP_Senzatela.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Pat Hoberg; Second, Ben May; Third, Bill Welke.

T_3:19. A_20,363 (50,445).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.