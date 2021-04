L.A. Dodgers 4, Colorado 2

By The Associated Press

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 27 4 4 3 Totals 31 2 4 2 Betts rf 3 1 1 0 Owings 2b 3 1 1 0 Pollock lf 5 1 0 0 Hampson cf 3 0 1 2 Turner 3b 2 1 0 0 Givens p 0 0 0 0 Smith c 3 1 1 1 Story ss 4 0 0 0 Muncy 1b 3 0 0 0 Blackmon rf 4 0 0 0 Taylor cf 1 0 0 1 Cron 1b 4 0 0 0 Lux ss 3 0 1 1 Díaz c 4 0 0 0 McKinstry 2b 4 0 1 0 McMahon 3b 3 1 1 0 Urías p 2 0 0 0 Daza lf-cf 3 0 0 0 Nelson p 0 0 0 0 Gomber p 1 0 1 0 Ríos ph 1 0 0 0 C.González p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Hilliard ph 1 0 0 0 Estévez p 0 0 0 0 Stephenson p 0 0 0 0 Tapia ph-lf 1 0 0 0

Los Angeles 300 000 010 — 4 Colorado 000 000 020 — 2

E_Gomber (1). DP_Los Angeles 0, Colorado 1. LOB_Los Angeles 7, Colorado 4. 2B_McKinstry (2), Owings (1), Hampson (2). HR_Smith (1). SF_Lux (1). S_Urías (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Urías W,1-0 7 3 1 1 1 6 Nelson 1 1 1 1 1 3 Knebel S,1-1 1 0 0 0 0 1

Colorado Gomber L,0-1 3 1 3 1 7 2 C.González 3 0 0 0 2 2 Estévez 1 1 0 0 0 2 Stephenson 1 2 1 1 0 1 Givens 1 0 0 0 0 1

Urías pitched to 1 batter in the 8th.

WP_Gomber.

Umpires_Home, Ben May; First, Bill Welke; Second, Chris Conroy; Third, Pat Hoberg.

T_2:51. A_20,368 (50,445).

