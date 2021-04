LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through April 25

Trn Money 1. Lydia Ko 6 $791,944 2. Nelly Korda 7 $762,723 3. Patty Tavatanakit 5 $561,696 4. Inbee Park 4 $495,995 5. Lexi Thompson 7 $410,785 6. Jessica Korda 6 $386,848 7. Brooke M. Henderson 7 $378,941 8. Jin Young Ko 5 $363,112 9. Sei Young Kim 6 $333,995 10. Danielle Kang 6 $306,973 11. Austin Ernst 7 $293,765 12. Leona Maguire 6 $226,542 13. Jennifer Kupcho 6 $200,773 14. Nanna Koerstz Madsen 5 $196,808 15. Amy Olson 5 $183,731 16. Hannah Green 4 $166,990 17. Ally Ewing 7 $164,315 18. Shanshan Feng 2 $163,877 19. Angela Stanford 7 $154,908 20. Jenny Shin 5 $147,282 21. Stacy Lewis 6 $134,934 22. In Gee Chun 6 $126,037 23. Mel Reid 6 $122,474 24. So Yeon Ryu 4 $115,770 25. Hyo Joo Kim 3 $115,235 26. Wei-Ling Hsu 6 $110,753 27. Georgia Hall 7 $109,079 28. Sophia Popov 6 $107,797 29. Minjee Lee 4 $106,380 30. Amy Yang 6 $106,197 31. Jenny Coleman 6 $105,239 32. Megan Khang 5 $102,056 33. Yu Liu 6 $100,899 34. Cheyenne Knight 7 $100,064 35. Sarah Kemp 5 $94,481 36. Charley Hull 5 $94,142 37. Ryann O’Toole 6 $93,154 38. Sarah Schmelzel 6 $90,574 39. Gaby Lopez 6 $87,876 40. Angel Yin 5 $87,084 41. Xiyu Lin 6 $83,413 42. Moriya Jutanugarn 4 $76,972 43. Albane Valenzuela 6 $76,840 44. Mi Hyang Lee 5 $73,701 45. Ashleigh Buhai 6 $72,394 46. Jeongeun Lee6 6 $72,204 47. Anna Nordqvist 5 $71,941 48. Christina Kim 4 $66,785 49. Mirim Lee 3 $64,212 50. Pernilla Lindberg 7 $62,796

