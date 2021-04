Milwaukee 3, San Diego 1

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 5 3 2 15 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 3 .214 Narváez c 4 0 1 0 0 0 .350 García rf 2 0 0 0 2 2 .259 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 Hader p 0 0 0 0 0 0 — Shaw 3b 4 0 0 0 0 1 .241 Hiura 1b 4 0 1 0 0 2 .128 McKinney lf 4 1 1 1 0 2 .310 Urías ss 1 1 1 1 0 0 .175 Robertson ss 3 0 0 0 0 1 .100 Peterson 2b 3 0 0 0 0 2 .105 Woodruff p 2 0 0 0 0 2 .000 Feyereisen p 0 0 0 0 0 0 — a-Taylor ph-rf 1 1 1 1 0 0 .400

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 1 2 1 5 8 Profar lf 3 1 0 0 1 1 .250 Cronenworth 2b 4 0 1 0 0 1 .313 Tatis Jr. ss 3 0 0 1 1 1 .129 Machado 3b 4 0 0 0 0 1 .290 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 0 .323 Myers rf 2 0 0 0 1 1 .315 Pham cf 2 0 0 0 1 0 .135 Caratini c 2 0 1 0 1 1 .194 Musgrove p 2 0 0 0 0 2 .143 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 — b-Mateo ph 1 0 0 0 0 0 .200 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 001 010 010_3 5 0 San Diego 100 000 000_1 2 0

a-homered for Feyereisen in the 8th. b-popped out for Pomeranz in the 8th.

LOB_Milwaukee 4, San Diego 4. 2B_Narváez (1). HR_Urías (2), off Musgrove; McKinney (1), off Musgrove; Taylor (1), off Pomeranz. RBIs_Urías (8), McKinney (3), Taylor (2), Tatis Jr. (2). CS_Pham (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 1 (Shaw); San Diego 2 (Hosmer 2). RISP_Milwaukee 0 for 1; San Diego 0 for 4.

Runners moved up_Tatis Jr.. GIDP_Profar.

DP_Milwaukee 1 (Robertson, Hiura).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, W, 1-0 6 1 1 1 3 7 95 1.96 Feyereisen, H, 2 1 0 0 0 1 0 15 0.00 Suter, H, 3 1 1 0 0 0 0 5 3.48 Hader, S, 2-2 1 0 0 0 1 1 15 0.00

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 2-2 7 4 2 2 1 13 96 1.04 Pomeranz 1 1 1 1 1 2 20 1.59 Ramirez 1 0 0 0 0 0 11 0.00

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Mark Ripperger; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi.

T_2:49. A_15,250 (40,209).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.