Milwaukee 4, Chicago Cubs 2

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 4 8 4 1 10 Cain cf 5 2 2 4 0 0 .250 Hiura 1b 4 0 0 0 0 2 .000 Wong 2b 1 0 0 0 0 0 .125 Yelich lf 4 0 3 0 1 1 .318 García rf 5 0 1 0 0 1 .182 Shaw 3b-1b 4 0 0 0 0 2 .200 Urías ss 4 0 0 0 0 3 .111 Piña c 3 0 0 0 0 0 .000 c-Narváez ph-c 1 0 0 0 0 0 .467 Robertson 2b-3b 4 1 1 0 0 0 .125 Woodruff p 2 0 0 0 0 1 .000 D.Williams p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 — d-Vogelbach ph 1 1 1 0 0 0 .167 Feyereisen p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 3 2 4 12 Happ cf 5 0 1 0 0 2 .125 Sogard 2b 4 0 0 0 0 1 .200 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 1 .105 Bryant 3b 4 1 0 0 0 2 .200 Pederson lf 4 1 1 1 0 1 .059 Báez ss 4 0 0 0 0 2 .136 Heyward rf 4 0 1 1 0 2 .176 Wolters c 2 0 0 0 1 0 .000 e-Contreras ph 0 0 0 0 1 0 .071 Hendricks p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Bote ph 1 0 0 0 0 0 .091 Mills p 0 0 0 0 0 0 — Chafin p 0 0 0 0 0 0 — b-Duffy ph 1 0 0 0 0 0 .167 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Workman p 0 0 0 0 0 0 — f-Marisnick ph 0 0 0 0 1 0 .167

Milwaukee 000 000 010 3_4 8 1 Chicago 000 000 010 1_2 3 2

a-grounded out for Hendricks in the 6th. b-pinch hit for Chafin in the 8th. c-grounded out for Piña in the 9th. d-singled for Hader in the 10th. e-walked for Wolters in the 10th. f-walked for Workman in the 10th.

E_Robertson (1), Bryant (1), Báez (1). LOB_Milwaukee 7, Chicago 6. 2B_Yelich (1). HR_Cain (1), off Mills; Cain (2), off Workman; Pederson (1), off D.Williams. RBIs_Cain 4 (4), Pederson (3), Heyward (2). SB_García (1), Yelich (1). CS_García (1). S_Woodruff.

Runners left in scoring position_Milwaukee 6 (Shaw 2, Urías 2, Cain); Chicago 3 (Bryant, Happ). RISP_Milwaukee 2 for 11; Chicago 1 for 5.

Runners moved up_Báez. GIDP_Wolters.

DP_Milwaukee 1 (Robertson, Hiura).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff 7 1 0 0 0 8 74 2.45 D.Williams, BS, 0-1 1 1 1 1 1 2 24 10.80 Hader, W, 2-0 1 0 0 0 1 2 18 0.00 Feyereisen, H, 1 2-3 1 1 0 2 0 25 0.00 Boxberger, S, 1-1 1-3 0 0 0 0 0 6 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 6 4 0 0 1 6 85 3.00 Mills 1 1-3 1 1 1 0 0 22 2.70 Chafin 2-3 1 0 0 0 2 13 0.00 Kimbrel 1 0 0 0 0 1 12 0.00 Workman, L, 0-1 1 2 3 2 0 1 17 6.75

Inherited runners-scored_Boxberger 3-0. WP_Hader.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Roberto Ortiz; Second, Alan Porter; Third, Mark Wegner.

T_3:32. A_10,343 (41,649).

