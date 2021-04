Milwaukee 5, Miami 4

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 7 3 3 13 Chisholm Jr. 2b 1 1 1 0 0 0 .290 Devers 2b 3 0 0 0 0 1 .000 Rojas ss 4 0 0 0 0 2 .267 Aguilar 1b 3 1 1 2 0 1 .293 Cooper rf 4 0 0 0 0 2 .188 Dickerson lf 1 0 0 0 3 1 .329 Duvall cf 4 0 0 0 0 3 .184 Berti 3b 4 2 2 1 0 0 .212 León c 4 0 2 0 0 0 .350 Castano p 1 0 0 0 0 1 .000 Curtiss p 1 0 0 0 0 1 .000 Cimber p 0 0 0 0 0 0 — a-Brinson ph 1 0 1 0 0 0 .160 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Bass p 0 0 0 0 0 0 — c-Wallach ph 1 0 0 0 0 1 .219

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 10 5 1 7 Taylor lf 4 1 3 3 0 0 .474 Narváez c 4 0 1 0 0 0 .389 A.García rf 4 0 1 0 0 1 .194 Hiura 1b 3 1 1 0 0 1 .152 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 Feyereisen p 0 0 0 0 0 0 — b-McKinney ph 1 0 0 0 0 1 .241 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Wong 2b 0 0 0 0 0 0 .333 Shaw 3b-1b 3 0 1 0 1 1 .221 Urías ss 4 0 1 1 0 2 .185 Bradley Jr. cf 2 1 0 0 0 0 .190 Reyes 2b-3b 4 1 1 0 0 1 .143 Houser p 1 1 1 1 0 0 .286 Vogelbach 1b 2 0 0 0 0 0 .211 Hader p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 100 110 100_4 7 1 Milwaukee 020 111 00x_5 10 0

a-singled for Cimber in the 7th. b-struck out for Feyereisen in the 7th. c-struck out for Bass in the 9th.

E_Berti (2). LOB_Miami 5, Milwaukee 7. 2B_Narváez (1), Urías (4). 3B_Hiura (1). HR_Aguilar (4), off Houser; Berti (2), off Suter; Houser (1), off Castano; Taylor (2), off Castano. RBIs_Aguilar 2 (19), Berti (8), Houser (1), Taylor 3 (7), Urías (11). SB_Chisholm Jr. (7), Bradley Jr. (1). CS_Dickerson (2), Bradley Jr. (1). SF_Aguilar. S_Houser.

Runners left in scoring position_Miami 1 (Rojas); Milwaukee 5 (Urías, A.García, Narváez, Bradley Jr.). RISP_Miami 0 for 4; Milwaukee 2 for 9.

Runners moved up_Rojas, Hiura, Taylor, Vogelbach.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Castano 3 1-3 6 3 3 1 3 59 4.73 Curtiss, L, 2-1 1 2-3 2 1 1 0 2 25 2.38 Cimber 1 1 1 0 0 0 12 4.35 Bleier 1 1 0 0 0 2 18 4.91 Bass 1 0 0 0 0 0 16 6.23

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Houser, W, 2-2 5 2-3 5 3 3 1 7 87 3.65 Suter, H, 4 1 2 1 1 1 2 28 3.07 Feyereisen, H, 6 1-3 0 0 0 0 1 6 0.00 Williams, H, 4 1 0 0 0 1 2 19 5.19 Hader, S, 5-5 1 0 0 0 0 1 13 0.00

Inherited runners-scored_Curtiss 2-1, Feyereisen 1-0. HBP_Castano (Bradley Jr.), Bass (Bradley Jr.). WP_Houser.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Mike Muchlinski; Second, Marty Foster; Third, Sam Holbrook.

T_3:15. A_10,620 (41,900).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.