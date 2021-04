Milwaukee 6, Chicago Cubs 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 5 11 Happ cf 3 0 0 0 1 0 .143 Contreras c 3 0 1 0 1 1 .214 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 0 .118 Bryant 3b 4 2 2 1 0 2 .265 Pederson lf 2 1 0 0 2 1 .129 Báez ss 4 0 1 2 0 2 .243 Heyward rf 4 0 0 0 0 1 .152 Bote 2b 3 0 0 0 1 3 .087 Alzolay p 2 0 0 0 0 1 .000 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Steele p 0 0 0 0 0 0 — c-Sogard ph 1 0 0 0 0 0 .133 Wieck p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 6 8 5 4 10 Cain cf 5 1 0 0 0 2 .160 Vogelbach 1b 2 0 0 0 0 1 .154 b-Urías ph-ss 2 1 1 3 0 1 .103 Shaw 3b-1b 3 0 0 0 1 0 .276 García rf 2 1 1 0 1 0 .242 Bradley Jr. lf 4 1 1 1 0 2 .129 Hiura 2b 3 0 1 1 0 1 .129 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 D.Williams p 0 0 0 0 0 0 — d-Peterson ph-2b 0 0 0 0 1 0 .000 Narváez c 3 0 1 0 0 1 .440 Robertson ss-2b-3b 3 1 0 0 1 2 .118 Peralta p 1 0 0 0 0 0 .000 a-McKinney ph-1b 3 1 3 0 0 0 .667 Rasmussen p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago 000 100 002_3 4 1 Milwaukee 000 006 00x_6 8 0

a-singled for Peralta in the 6th. b-doubled for Vogelbach in the 6th. c-flied out for Steele in the 8th. d-walked for D.Williams in the 8th.

E_Báez (2). LOB_Chicago 5, Milwaukee 7. 2B_Báez (1), Urías (2). 3B_Bradley Jr. (1). HR_Bryant (3), off Peralta. RBIs_Bryant (5), Báez 2 (8), Urías 3 (3), Bradley Jr. (2), Hiura (4). SB_Hiura (1).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Bote); Milwaukee 4 (Robertson, Bradley Jr., Cain). RISP_Chicago 1 for 4; Milwaukee 4 for 11.

Runners moved up_Heyward, Shaw, Cain. GIDP_Contreras, Hiura.

DP_Chicago 1 (Bryant, Bote, Rizzo); Milwaukee 1 (Urías, Robertson, McKinney).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Alzolay, L, 0-2 5 1-3 3 3 3 1 6 68 6.10 Chafin, BS, 0-1 1-3 3 3 3 1 0 16 6.75 Steele 1 1-3 1 0 0 1 2 30 0.00 Wieck 1 1 0 0 1 2 18 0.00

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, W, 2-0 6 2 1 1 2 10 93 0.69 Suter 1 0 0 0 0 0 13 1.35 D.Williams 1 0 0 0 2 0 14 6.75 Rasmussen 1-3 2 2 2 1 0 15 18.90 Hader, S, 1-1 2-3 0 0 0 0 1 6 0.00

Inherited runners-scored_Chafin 3-3, Steele 2-0, Hader 1-0. IBB_off Chafin (García). HBP_Chafin (Narváez), Steele (García). WP_Chafin, Rasmussen.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Mike Estabrook; Second, Laz Diaz; Third, Nick Mahrley.

T_3:04. A_11,209 (41,900).

