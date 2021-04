Milwaukee 7, Chicago Cubs 0

By The Associated Press

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 32 0 4 0 Totals 31 7 8 7 Happ cf-lf 3 0 0 0 Bradley Jr. cf 5 1 1 0 Sogard 2b 4 0 1 0 Vogelbach 1b 3 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Robertson 2b 2 0 1 0 Pederson lf-rf 3 0 0 0 Shaw 3b 5 2 2 2 Báez ss 4 0 0 0 García rf 4 1 2 0 Heyward rf 3 0 2 0 Narváez c 3 1 1 1 Maples p 0 0 0 0 Hiura 2b-1b 1 1 0 0 Vargas ph 1 0 0 0 McKinney lf 3 1 0 1 Bote 3b 4 0 0 0 Lindblom p 0 0 0 0 Romine c 3 0 0 0 Urías ss 1 0 0 1 Arrieta p 2 0 0 0 Burnes p 3 0 1 2 Miller p 0 0 0 0 Feyereisen p 0 0 0 0 Steele p 0 0 0 0 Taylor lf 1 0 0 0 Marisnick cf 1 0 0 0

Chicago 000 000 000 — 0 Milwaukee 201 004 00x — 7

LOB_Chicago 7, Milwaukee 8. 2B_Heyward (2), Rizzo (2), Bradley Jr. (1), García (2). HR_Shaw (3). SF_Narváez (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Arrieta L,2-1 5 4 3 3 1 5 Miller 0 2 4 4 3 0 Steele 1 1 0 0 0 2 Maples 2 1 0 0 2 4

Milwaukee Burnes W,1-1 6 2 0 0 0 10 Feyereisen 1 1 0 0 0 0 Lindblom 2 1 0 0 0 2

Miller pitched to 5 batters in the 6th.

HBP_Arrieta (Hiura), Lindblom 2 (Happ,Pederson). WP_Lindblom.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Nick Mahrley; Second, Jeff Nelson; Third, Mike Estabrook.

T_3:06. A_10,598 (41,900).

