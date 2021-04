Milwaukee 9, St. Louis 3

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 9 9 9 8 9 Cain cf 4 1 1 0 1 0 .200 Vogelbach 1b 4 2 1 1 1 2 .182 Yelich lf 2 1 1 0 0 0 .333 Bradley Jr. lf 3 0 1 0 0 0 .111 García rf 5 2 1 2 0 2 .226 Shaw 3b 2 2 1 3 1 0 .308 Robertson 3b 2 0 0 0 0 0 .143 Piña c 4 1 3 2 1 1 .300 Peterson 2b 4 0 0 0 1 2 .000 Urías ss 3 0 0 0 2 1 .074 Anderson p 2 0 0 1 1 0 .000 Yardley p 0 0 0 0 0 0 — Feyereisen p 0 0 0 0 0 0 — b-McKinney ph 1 0 0 0 0 1 .500 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Rasmussen p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 8 3 4 3 Edman 2b 5 0 1 0 0 0 .282 Goldschmidt 1b 5 0 0 0 0 0 .257 Arenado 3b 3 0 1 0 1 0 .333 Molina c 3 1 1 0 1 0 .370 DeJong ss 3 1 0 0 0 0 .097 Carlson rf 3 1 1 0 1 1 .207 Dean lf 4 0 2 2 0 0 .286 Thomas cf 3 0 1 0 1 1 .333 Ponce de Leon p 0 0 0 0 0 0 .000 Oviedo p 2 0 0 1 0 1 .000 a-Carpenter ph 1 0 0 0 0 0 .000 Hicks p 0 0 0 0 0 0 — Webb p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera p 0 0 0 0 0 0 — c-J.Williams ph 1 0 1 0 0 0 .111

Milwaukee 430 000 002_9 9 1 St. Louis 010 002 000_3 8 1

a-flied out for Oviedo in the 6th. b-struck out for Feyereisen in the 8th. c-singled for Cabrera in the 9th.

E_Piña (1), DeJong (3). LOB_Milwaukee 8, St. Louis 8. 2B_Cain (1), Piña (1), Molina (1), Dean (1). HR_García (2), off Ponce de Leon; Shaw (2), off Ponce de Leon; Piña (1), off Cabrera. RBIs_Vogelbach (1), García 2 (7), Anderson (1), Shaw 3 (10), Piña 2 (3), Oviedo (1), Dean 2 (5). SB_Urías (1), Cain (1).

Runners left in scoring position_Milwaukee 4 (Cain, Bradley Jr.); St. Louis 5 (Edman, DeJong, Carpenter, Goldschmidt). RISP_Milwaukee 3 for 10; St. Louis 2 for 8.

Runners moved up_Robertson, Oviedo. GIDP_Anderson, Goldschmidt.

DP_Milwaukee 2 (Urías, Peterson, Vogelbach; Vogelbach, Urías, Yardley, Vogelbach); St. Louis 1 (Molina, DeJong, Edman).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, W, 1-1 5 5 1 1 2 1 91 4.50 Yardley 1 2 2 2 1 0 22 9.00 Feyereisen 1 0 0 0 1 0 16 0.00 Boxberger 1 0 0 0 0 1 11 0.00 Rasmussen 1 1 0 0 0 1 17 15.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Ponce de Leon, L, 1-1 1 1-3 6 7 7 4 0 52 11.37 Oviedo 4 2-3 2 0 0 2 4 65 0.00 Hicks 1 1-3 0 0 0 2 2 23 0.00 Webb 2-3 0 0 0 0 1 10 12.46 Cabrera 1 1 2 1 0 2 18 4.76

Inherited runners-scored_Webb 2-0. IBB_off Ponce de Leon (Urías). HBP_Yardley (DeJong). WP_Hicks.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Chris Guccione; Second, Roberto Ortiz; Third, Alan Porter.

T_3:04. A_13,176 (45,494).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.