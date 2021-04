Minnesota 2, Pittsburgh 0

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 1 0 3 6 A.Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .311 Evans lf 4 0 0 0 0 1 .258 Reynolds cf 4 0 0 0 0 0 .296 Moran dh 4 0 0 0 0 3 .278 González 3b 2 0 0 0 1 0 .281 T.Frazier 1b 3 0 0 0 0 1 .000 Stallings c 2 0 1 0 1 0 .220 Difo rf 2 0 0 0 1 0 .240 Newman ss 3 0 0 0 0 0 .169

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 2 5 2 0 8 Arraez 2b 4 0 1 0 0 2 .305 Donaldson 3b 3 0 0 0 0 0 .476 Cruz dh 3 0 1 0 0 1 .352 Buxton cf 3 0 1 0 0 1 .426 Kirilloff lf 3 0 0 0 0 1 .000 J.Polanco ss 3 0 0 0 0 0 .203 Garver c 3 0 0 0 0 1 .174 Cave rf 3 1 1 1 0 1 .135 Astudillo 1b 3 1 1 1 0 1 .289

Pittsburgh 000 000 000_0 1 0 Minnesota 001 010 00x_2 5 0

LOB_Pittsburgh 4, Minnesota 2. 2B_Stallings (5). HR_Astudillo (1), off Brubaker; Cave (1), off Brubaker. RBIs_Astudillo (6), Cave (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Difo, A.Frazier); Minnesota 1 (J.Polanco). RISP_Pittsburgh 0 for 3; Minnesota 0 for 2.

Runners moved up_Newman. GIDP_Donaldson.

DP_Pittsburgh 1 (Newman, A.Frazier, T.Frazier).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, L, 2-1 7 5 2 2 0 5 79 2.01 Howard 1 0 0 0 0 3 13 2.16

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Happ, W, 1-0 7 1-3 1 0 0 2 3 95 1.69 Duffey, H, 2 1 0 0 0 1 2 16 3.00 Rogers, S, 1-2 2-3 0 0 0 0 1 12 0.00

Inherited runners-scored_Duffey 1-0.

Umpires_Home, Jose Navas; First, Dan Iassogna; Second, Scott Barry; Third, Jeremie Rehak.

T_2:17. A_9,541 (38,544).

