Minnesota 4, Boston 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 4 10 Hernández cf 3 0 1 0 0 1 .216 a-Gonzalez ph-lf 0 1 0 0 1 0 .212 Verdugo lf-cf 4 0 1 3 0 0 .271 Bogaerts ss 3 0 1 0 1 1 .370 Devers 3b 4 0 0 0 0 3 .255 Vázquez c 4 0 0 0 0 0 .295 Arroyo 2b 3 1 1 0 0 0 .313 Renfroe rf 2 1 0 0 2 1 .179 Cordero dh 4 0 0 0 0 2 .276 Dalbec 1b 3 0 0 0 0 2 .176

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 9 4 3 7 Arraez lf-3b-2b 5 1 4 2 0 0 .326 Polanco 2b-ss 3 0 0 0 1 0 .157 Cruz dh 5 0 1 0 0 2 .405 Kepler rf 5 0 1 1 0 2 .205 Astudillo 3b 3 0 0 0 0 0 .304 Garlick lf 1 0 1 0 0 0 .333 Sanó 1b-3b 2 1 1 1 2 0 .100 Cave cf 3 1 0 0 0 1 .154 Jeffers c 4 1 1 0 0 2 .190 Riddle ss 3 0 0 0 0 0 .200 b-Garver ph-1b 1 0 0 0 0 0 .161

Boston 000 000 030_3 4 2 Minnesota 020 001 001_4 9 0

One out when winning run scored.

a-walked for Hernández in the 8th. b-lined out for Riddle in the 8th.

E_Dalbec (2), Bogaerts (2). LOB_Boston 5, Minnesota 11. 2B_Verdugo (5), Arroyo (6), Garlick (3). HR_Sanó (2), off Sawamura. RBIs_Verdugo 3 (11), Arraez 2 (8), Sanó (4), Kepler (8). SB_Arroyo (1). S_Cave.

Runners left in scoring position_Boston 3 (Devers 2, Cordero); Minnesota 4 (Cruz, Garver). RISP_Boston 1 for 8; Minnesota 3 for 8.

Runners moved up_Verdugo. GIDP_Vázquez.

DP_Minnesota 1 (Riddle, Polanco, Sanó).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Richards 5 4 2 0 2 4 89 6.00 Sawamura 1 1 1 1 0 1 18 1.42 Taylor 1 1 0 0 0 0 15 11.57 Andriese 2-3 1 0 0 1 1 12 2.70 Hernandez 1-3 0 0 0 0 0 3 1.50 Ottavino, L, 1-1 1-3 2 1 1 0 1 14 9.82

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda 7 2 0 0 1 6 88 1.00 Robles, H, 4 2-3 0 3 3 2 1 16 5.06 Rogers, BS, 0-1 1-3 1 0 0 1 1 14 0.00 Colomé, W, 1-1 1 1 0 0 0 2 14 5.68

Inherited runners-scored_Hernandez 2-0, Rogers 3-3. IBB_off Rogers (Bogaerts). HBP_Robles (Arroyo), Ottavino (Polanco).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Mark Carlson; Second, Chris Segal; Third, Adam Beck.

T_3:25. A_7,925 (38,544).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.