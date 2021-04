N.Y. Mets 2, Colorado 1

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 7 2 0 8 Nimmo cf-lf 4 0 1 0 0 2 .447 Lindor ss 4 0 0 0 0 1 .189 Smith lf 4 0 0 0 0 0 .229 Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 .000 Alonso 1b 4 1 2 0 0 0 .250 Conforto rf 4 1 2 0 0 1 .200 McNeil 2b 4 0 1 1 0 0 .176 Davis 3b 4 0 1 1 0 2 .300 Ed.Díaz p 0 0 0 0 0 0 — McCann c 3 0 0 0 0 2 .258 Stroman p 3 0 0 0 0 0 .000 Guillorme 3b 0 0 0 0 0 0 .364

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 4 1 1 5 Tapia lf 4 0 1 0 0 0 .259 McMahon 2b 4 0 0 0 0 0 .267 Story ss 4 1 2 0 0 0 .271 Blackmon rf 3 0 1 1 0 0 .191 Cron 1b 3 0 0 0 0 1 .182 Hampson cf 3 0 0 0 0 2 .236 Fuentes 3b 3 0 0 0 0 1 .176 Nuñez c 2 0 0 0 1 1 .179 Senzatela p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Hilliard ph 1 0 0 0 0 0 .103 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 — Givens p 0 0 0 0 0 0 — b-Daza ph 1 0 0 0 0 0 .350 Bard p 0 0 0 0 0 0 —

New York 010 100 000_2 7 0 Colorado 000 000 100_1 4 1

a-popped out for Senzatela in the 6th. b-lined out for Givens in the 8th.

E_Cron (3). LOB_New York 5, Colorado 2. 2B_Conforto (2), McNeil (2), Story (4). RBIs_McNeil (4), Davis (1), Blackmon (7). SB_Nimmo (2). CS_Story (2).

Runners left in scoring position_New York 3 (McCann 2, Alonso); Colorado 0. RISP_New York 1 for 8; Colorado 1 for 1.

Runners moved up_McNeil. GIDP_McMahon.

DP_New York 1 (McNeil, Lindor, Alonso).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 3-0 8 3 1 1 1 5 90 0.89 Ed.Díaz, S, 2-2 1 1 0 0 0 0 10 3.18

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 1-3 6 5 2 1 0 4 78 5.40 Stephenson 1 0 0 0 0 2 11 4.26 Givens 1 1 0 0 0 0 14 3.86 Bard 1 1 0 0 0 2 16 4.05

WP_Givens.

Umpires_Home, Joe West; First, John Libka; Second, Bruce Dreckman; Third, Nic Lentz.

T_2:38. A_15,082 (50,445).

