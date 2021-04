N.Y. Yankees 6, Cleveland 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 11 5 9 10 Gardner lf 5 0 1 0 1 1 .212 LeMahieu 3b 4 1 1 1 1 2 .275 Judge dh 2 1 0 0 3 2 .259 Ford 1b 4 1 0 0 1 1 .091 Torres ss 5 1 3 1 0 1 .219 Hicks cf 4 0 1 0 1 0 .161 Odor 2b 5 0 2 2 0 0 .167 Frazier rf 3 0 0 0 1 2 .163 Tauchman rf 1 0 1 0 0 0 .200 Higashioka c 4 2 2 1 1 1 .353

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 8 3 2 11 Luplow cf 4 0 0 0 1 3 .267 Hernandez 2b 5 1 3 0 0 1 .167 Ramírez 3b 4 1 1 0 0 0 .217 E.Rosario lf 4 1 1 1 0 1 .226 Reyes dh 4 0 1 1 0 1 .271 Naylor rf 4 0 1 1 0 1 .255 Bauers 1b 4 0 0 0 0 0 .129 R.Pérez c 4 0 0 0 0 3 .179 Giménez ss 3 0 1 0 0 1 .243 a-A.Rosario ph 0 0 0 0 1 0 .182

New York 003 000 210_6 11 1 Cleveland 300 000 000_3 8 1

a-walked for Giménez in the 9th.

E_Germán (1), Naylor (2). LOB_New York 13, Cleveland 8. 2B_Higashioka (2), Ramírez (1). 3B_Reyes (1). HR_Higashioka (3), off Quantrill. RBIs_LeMahieu (6), Torres (2), Odor 2 (5), Higashioka (5), E.Rosario (9), Reyes (10), Naylor (2). SB_Giménez (3).

Runners left in scoring position_New York 7 (Torres, Hicks, Gardner 2, Frazier); Cleveland 4 (R.Pérez, Ramírez 2, Bauers). RISP_New York 4 for 12; Cleveland 2 for 11.

Runners moved up_Hernandez. LIDP_LeMahieu.

DP_Cleveland 1 (Hernandez, Bauers, Hernandez).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Germán, W, 1-2 6 7 3 2 1 6 90 6.23 Loaisiga, H, 1 1 1 0 0 0 1 20 1.50 Green, H, 1 1 0 0 0 0 1 10 0.79 Chapman, S, 3-3 1 0 0 0 1 3 14 0.00

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Civale 5 1-3 4 3 2 4 6 93 2.42 Shaw 2-3 0 0 0 2 0 18 1.35 Wittgren, L, 0-1 2-3 2 2 2 2 2 26 10.13 Karinchak 1-3 0 0 0 0 1 6 0.00 Quantrill 1 2 1 1 1 0 15 4.00 O.Pérez 1 3 0 0 0 1 17 0.00

Inherited runners-scored_Shaw 1-0, Karinchak 2-0.

Umpires_Home, Will Little; First, Andy Fletcher; Second, Greg Gibson; Third, Rob Drake.

T_3:31. A_6,380 (34,788).

