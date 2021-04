Pittsburgh 6, Milwaukee 1

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 8 6 3 10 Frazier 2b 5 1 2 2 0 0 .300 Evans 3b 5 0 1 0 0 2 .326 Reynolds lf 2 1 1 1 2 0 .283 Moran 1b 3 1 1 1 1 1 .313 Stallings c 4 0 0 0 0 1 .270 Polanco rf 4 1 1 2 0 0 .205 Newman ss 4 1 1 0 0 0 .180 Fowler cf 4 1 1 0 0 3 .176 Brubaker p 2 0 0 0 0 1 .333 b-Difo ph 1 0 0 0 0 1 .300 Stratton p 0 0 0 0 0 0 — Howard p 0 0 0 0 0 0 — Crick p 0 0 0 0 0 0 — d-González ph 1 0 0 0 0 1 .250 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 4 11 Bradley Jr. cf 4 0 1 0 0 1 .163 Hiura 1b 1 0 0 0 1 1 .111 Shaw 3b 4 0 0 0 0 2 .268 García rf 3 0 1 0 1 0 .250 Narváez c 4 0 0 0 0 1 .364 McKinney lf 2 0 0 0 0 0 .353 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Vogelbach ph 1 0 0 0 0 1 .111 Perdomo p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 — c-Robertson ph 1 0 0 0 0 1 .130 Rasmussen p 0 0 0 0 0 0 — Urías ss 4 0 1 0 0 1 .143 Peterson 2b 3 1 1 0 1 1 .091 Houser p 1 0 0 0 0 1 .250 Taylor lf 2 0 1 1 1 1 .333

Pittsburgh 010 030 020_6 8 0 Milwaukee 000 010 000_1 5 1

a-struck out for Suter in the 6th. b-pinch hit for Brubaker in the 7th. c-struck out for Williams in the 8th. d-struck out for Crick in the 9th.

E_Shaw (1). LOB_Pittsburgh 5, Milwaukee 9. 2B_Reynolds (3), Urías (3), Taylor (1). 3B_Frazier (2). HR_Moran (3), off Houser; Polanco (2), off Williams. RBIs_Moran (9), Frazier 2 (9), Reynolds (5), Polanco 2 (3), Taylor (1). CS_Frazier (1), García (2).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Polanco, Stallings, Fowler); Milwaukee 5 (Shaw 3). RISP_Pittsburgh 2 for 9; Milwaukee 0 for 6.

Runners moved up_Stallings. GIDP_Narváez.

DP_Pittsburgh 1 (Evans, Newman, Moran, Frazier, Moran).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, W, 2-0 6 4 1 1 0 8 83 1.76 Stratton, H, 2 2-3 1 0 0 2 2 22 4.91 Howard, H, 3 1-3 0 0 0 0 0 1 3.00 Crick 1 0 0 0 1 1 12 0.00 Underwood Jr. 1 0 0 0 1 0 22 2.89

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Houser, L, 1-2 4 1-3 5 3 3 1 3 73 3.14 Suter 1 2-3 2 1 1 1 2 29 3.86 Perdomo 1 0 0 0 0 2 17 0.00 Williams 1 1 2 2 1 2 20 9.82 Rasmussen 1 0 0 0 0 1 14 14.54

Inherited runners-scored_Howard 3-0, Suter 2-2. HBP_Brubaker 3 (Bradley Jr.,Hiura,Hiura).

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Jerry Meals; Second, Vic Carapazza; Third, Jansen Visconti.

T_3:09. A_11,967 (41,900).

