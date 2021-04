Pittsburgh 7, Chicago Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 5 1 1 8 Happ cf 4 0 1 0 0 1 .160 Contreras c 3 0 2 0 0 0 .200 Rizzo 1b 3 0 0 0 1 1 .133 Bryant 3b 3 0 0 0 0 1 .233 Pederson lf 4 0 1 0 0 1 .138 Báez ss 4 1 1 1 0 3 .242 Heyward rf 4 0 0 0 0 1 .172 Sogard 2b 2 0 0 0 0 0 .143 Brothers p 0 0 0 0 0 0 — Adam p 0 0 0 0 0 0 — a-Duffy ph-2b 1 0 0 0 0 0 .125 Williams p 1 0 0 0 0 0 .000 Bote 2b 2 0 0 0 0 0 .100 Tepera p 0 0 0 0 0 0 — Winkler p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 14 7 3 10 Frazier 2b 4 0 0 0 1 0 .233 Evans 3b 5 1 2 0 0 0 .393 Reynolds lf 5 0 4 0 0 0 .324 Moran 1b 4 0 1 1 1 3 .313 Newman ss 5 1 1 0 0 1 .188 Polanco rf 5 1 1 0 0 3 .143 Stallings c 3 2 2 0 1 1 .273 Fowler cf 3 1 1 1 0 1 .222 Brubaker p 3 0 1 3 0 1 .500 Howard p 0 0 0 0 0 0 — Stratton p 0 0 0 0 0 0 — b-Difo ph 1 1 1 2 0 0 .364 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Bednar p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago 010 000 000_1 5 0 Pittsburgh 031 100 20x_7 14 0

a-lined out for Adam in the 7th. b-homered for Stratton in the 7th.

E_Newman (0). LOB_Chicago 6, Pittsburgh 11. 2B_Fowler (1), Stallings (2). HR_Báez (3), off Brubaker; Difo (1), off Tepera. RBIs_Báez (6), Fowler (2), Brubaker 3 (3), Moran (6), Difo 2 (2).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Sogard, Báez); Pittsburgh 5 (Newman, Moran, Frazier, Stallings). RISP_Chicago 0 for 6; Pittsburgh 4 for 13.

Runners moved up_Bryant, Reynolds.

DP_Pittsburgh 1 (Moran, Newman, Brubaker).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Williams, L, 1-1 3 1-3 10 5 5 2 3 75 6.75 Brothers 1 2-3 0 0 0 1 3 21 4.15 Adam 1 1 0 0 0 2 15 2.45 Tepera 1 2 2 2 0 1 16 4.91 Winkler 1 1 0 0 0 1 13 2.25

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, W, 1-0 5 1-3 4 1 1 1 4 74 1.93 Howard 1 0 0 0 0 2 12 4.50 Stratton 2-3 0 0 0 0 0 8 7.71 Crick 1 1 0 0 0 1 17 0.00 Bednar 1 0 0 0 0 1 12 4.15

Inherited runners-scored_Brothers 2-0, Howard 1-0. HBP_Brubaker 2 (Contreras,Bryant), Williams (Fowler).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Lance Barksdale; Second, Ryan Additon; Third, Will Little.

T_3:02. A_6,851 (38,747).

