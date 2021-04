Pittsburgh 8, San Diego 4

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 6 3 13 6 Grisham cf 4 3 1 1 2 2 .400 Cronenworth ss 5 1 2 0 0 0 .362 Machado 3b 3 0 1 0 2 1 .250 Hosmer 1b 3 0 1 1 2 0 .341 Myers rf 1 0 0 0 1 0 .341 b-Mateo ph-rf 0 0 0 0 1 0 .308 Pham lf 2 0 0 0 2 0 .128 Profar 2b 3 0 1 1 2 0 .278 Campusano c 4 0 0 0 1 0 .105 Snell p 0 0 0 0 0 0 .500 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .500 a-Marcano ph 1 0 0 0 0 0 .125 Crismatt p 2 0 0 0 0 1 .000 d-Kim ph 1 0 0 0 0 1 .179 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Pagán p 0 0 0 0 0 0 — f-Caratini ph 1 0 0 0 0 1 .240

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 12 8 4 8 Newman ss 5 1 2 1 0 0 .200 Difo cf 5 0 0 0 0 4 .294 Reynolds lf 5 2 2 1 0 0 .310 Evans 1b 2 2 0 0 1 0 .382 Stallings c 4 1 3 3 1 1 .333 González 3b 5 1 3 2 0 0 .241 Frazier 2b 2 1 1 0 2 0 .257 Alford rf 4 0 0 0 0 3 .000 Kuhl p 1 0 0 0 0 0 .000 Holmes p 0 0 0 0 0 0 — c-Moran ph 1 0 1 1 0 0 .297 Howard p 0 0 0 0 0 0 — Bednar p 0 0 0 0 0 0 — Stratton p 0 0 0 0 0 0 — e-Fowler ph 1 0 0 0 0 0 .174 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego 210 100 000_4 6 2 Pittsburgh 321 010 01x_8 12 1

a-grounded out for Stammen in the 2nd. b-hit by pitch for Myers in the 4th. c-singled for Holmes in the 5th. d-struck out for Crismatt in the 7th. e-popped out for Stratton in the 7th. f-pinch hit for Pagán in the 9th.

E_Profar (1), Machado (2), Kuhl (1). LOB_San Diego 15, Pittsburgh 12. 2B_Cronenworth (3), Stallings (4), González (2), Newman (2). HR_Grisham (3), off Kuhl. RBIs_Grisham (4), Profar (3), Hosmer (9), Stallings 3 (6), González 2 (6), Reynolds (4), Newman (2), Moran (7). SB_Machado (2), Hosmer (1), Profar (2). S_Kuhl.

Runners left in scoring position_San Diego 8 (Campusano, Myers, Pham 2, Cronenworth); Pittsburgh 6 (Kuhl, Difo, Alford). RISP_San Diego 1 for 13; Pittsburgh 7 for 15.

Runners moved up_Hosmer, Cronenworth, Newman. GIDP_Campusano, Profar, González.

DP_San Diego 1 (Machado, Profar, Hosmer); Pittsburgh 3 (Kuhl, Newman, Evans; Newman, Frazier, Evans; Frazier, Newman, Evans).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Snell 2-3 3 3 3 2 1 38 4.35 Stammen 1-3 0 0 0 0 0 2 3.86 Crismatt, L, 0-1 5 8 4 3 0 5 85 3.38 Williams 1 2-3 1 1 1 2 1 37 1.69 Pagán 1-3 0 0 0 0 1 7 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl 3 2-3 4 4 3 7 1 92 6.75 Holmes 1 1-3 0 0 0 1 1 18 11.81 Howard, H, 1 2-3 1 0 0 1 1 15 3.86 Bednar, H, 2 1-3 1 0 0 2 0 21 3.86 Stratton, W, 1-0 1 0 0 0 0 2 14 6.35 Crick, H, 1 1 0 0 0 2 0 21 0.00 Rodríguez 1 0 0 0 0 1 9 0.00

Inherited runners-scored_Stammen 3-0, Pagán 3-0, Holmes 2-0, Bednar 2-0, Stratton 2-0. HBP_Kuhl (Pham), Snell (Alford), Holmes (Mateo), Crismatt (Evans), Crick (Mateo), Williams 2 (Evans,Frazier). WP_Crismatt, Kuhl, Crick. PB_Campusano (1).

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Jansen Visconti; Second, Bill Miller; Third, Jerry Meals.

T_4:07. A_4,814 (38,747).

