San Diego 5, L.A. Dodgers 2

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 3 2 2 14 Betts rf 3 0 0 0 1 0 .273 Seager ss 4 0 0 0 0 2 .288 Turner 3b 3 0 0 0 1 3 .404 Smith c 4 1 1 0 0 1 .235 Taylor cf 4 1 1 2 0 1 .245 Muncy 1b-2b 3 0 0 0 0 2 .302 Pollock lf 3 0 0 0 0 2 .233 Alexander p 0 0 0 0 0 0 — Raley lf 0 0 0 0 0 0 .267 Neuse 2b 2 0 0 0 0 2 .000 d-RĂ­os ph-1b 1 0 0 0 0 1 .154 Bauer p 2 0 0 0 0 0 .000 Graterol p 0 0 0 0 0 0 — McKinstry lf 1 0 1 0 0 0 .319 Santana p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 7 5 3 8 Profar rf 4 1 0 0 0 1 .264 Cronenworth 2b 4 1 1 1 0 1 .317 Tatis Jr. ss 3 1 0 0 1 1 .143 Machado 3b 4 1 3 0 0 0 .259 Hosmer 1b 4 1 2 2 0 0 .344 Pham lf 3 0 1 2 1 2 .140 Mateo cf 4 0 0 0 0 1 .211 Caratini c 2 0 0 0 1 0 .176 Snell p 1 0 0 0 0 1 .333 a-Kim ph 1 0 0 0 0 1 .211 Adams p 0 0 0 0 0 0 — Stammen p 0 0 0 0 0 0 .500 b-Grisham ph 0 0 0 0 0 0 .323 c-Myers ph 1 0 0 0 0 0 .327 Kela p 0 0 0 0 0 0 — Melancon p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles 020 000 000_2 3 1 San Diego 000 100 13x_5 7 0

a-struck out for Snell in the 5th. b- for Stammen in the 7th. c-grounded out for Grisham in the 7th. d-struck out for Neuse in the 8th.

E_Seager (2). LOB_Los Angeles 3, San Diego 5. 2B_Hosmer (5), Pham (1). HR_Taylor (3), off Snell; Cronenworth (1), off Bauer. RBIs_Taylor 2 (9), Cronenworth (3), Hosmer 2 (14). SB_Hosmer (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Smith); San Diego 3 (Pham, Myers, Mateo). RISP_Los Angeles 0 for 1; San Diego 3 for 9.

Runners moved up_Hosmer, Mateo. GIDP_Hosmer.

DP_Los Angeles 1 (Neuse, Seager, Muncy).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Bauer 6 3 1 1 1 7 98 2.42 Graterol, BS, 0-1 2-3 2 1 1 1 1 20 13.50 Alexander, L, 0-1 2-3 0 1 0 0 0 6 3.38 Santana 2-3 2 2 2 1 0 19 4.91

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Snell 5 2 2 2 2 7 95 4.11 Adams 1 0 0 0 0 3 15 11.25 Stammen 1 0 0 0 0 2 12 2.45 Kela, W, 2-0 1 1 0 0 0 1 14 1.17 Melancon, S, 6-6 1 0 0 0 0 1 12 1.00

Inherited runners-scored_Alexander 2-0, Santana 1-1. PB_Smith (2).

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Cory Blaser; Second, Mark Ripperger; Third, Tom Hallion.

T_3:12. A_15,250 (40,209).

