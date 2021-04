San Francisco 3, Colorado 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 4 1 1 8 Hampson cf 3 0 0 1 0 2 .259 McMahon 2b 4 0 0 0 0 0 .310 Story ss 4 0 1 0 0 0 .229 Blackmon rf 3 0 0 0 0 1 .154 Hilliard rf 1 0 0 0 0 1 .188 Cron 1b 2 0 0 0 1 1 .174 Tapia lf 3 0 1 0 0 0 .214 Fuentes 3b 3 0 0 0 0 1 .192 Nuñez c 3 0 1 0 0 1 .235 Gomber p 2 0 0 0 0 1 .333 Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Bowden p 0 0 0 0 0 0 — Stephenson p 0 0 0 0 0 0 — Sheffield p 0 0 0 0 0 0 — b-Owings ph 1 1 1 0 0 0 .533

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 3 5 3 7 7 Slater lf-cf 3 0 0 0 1 1 .154 Yastrzemski rf 3 0 0 0 1 1 .120 Solano 2b 4 0 0 0 0 1 .346 Ruf 1b 2 1 0 0 1 0 .273 Belt 1b 1 1 1 0 0 0 .143 Flores 3b 2 0 0 0 2 2 .158 Posey c 3 1 2 0 1 1 .333 Dubón cf 2 0 0 0 0 0 .143 a-Dickerson ph-lf 1 0 1 1 1 0 .154 Crawford ss 4 0 1 2 0 0 .136 Cueto p 3 0 0 0 0 1 .000 McGee p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado 000 000 001_1 4 0 San Francisco 000 000 21x_3 5 0

a-walked for Dubón in the 7th. b-tripled for Sheffield in the 9th.

LOB_Colorado 3, San Francisco 8. 2B_Crawford (1). 3B_Owings (3). RBIs_Hampson (6), Crawford 2 (3), Dickerson (2). SF_Hampson.

Runners left in scoring position_Colorado 0; San Francisco 2 (Yastrzemski). RISP_Colorado 0 for 1; San Francisco 3 for 6.

GIDP_Fuentes, Crawford.

DP_Colorado 1 (McMahon, Story, Cron); San Francisco 1 (Flores, Solano, Ruf).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, L, 0-2 6 1-3 1 2 2 4 5 104 2.89 Kinley 1-3 1 0 0 2 0 18 5.40 Bowden 1-3 0 0 0 0 1 5 13.50 Stephenson 1-3 3 1 1 1 1 25 6.00 Sheffield 2-3 0 0 0 0 0 6 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, W, 1-0 8 2-3 4 1 1 1 7 118 2.51 McGee, S, 3-3 1-3 0 0 0 0 1 3 0.00

Inherited runners-scored_Kinley 2-2, Bowden 3-0, Sheffield 3-0, McGee 1-0.

Umpires_Home, Ben May; First, John Libka; Second, Chris Conroy; Third, Pat Hoberg.

T_2:54. A_7,390 (41,915).

