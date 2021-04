Seattle 7, Boston 3

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 7 3 6 7 6 Haniger rf 3 2 1 3 2 0 .316 France dh 4 0 1 2 1 0 .303 Seager 3b 4 0 0 0 0 1 .211 Lewis cf 4 0 0 0 0 1 .000 White 1b 4 1 0 0 0 1 .170 Trammell lf 3 0 0 0 0 1 .167 Torrens c 2 0 0 0 1 1 .191 1-Haggerty pr-2b 1 2 1 1 0 0 .185 Moore 2b 2 0 0 0 0 1 .111 a-Marmolejos ph 0 0 0 0 1 0 .212 Murphy c 1 0 0 0 0 0 .121 Crawford ss 1 2 0 0 2 0 .237

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 3 8 2 2 11 Hernández 2b 5 1 1 0 0 2 .250 Verdugo cf 5 0 2 0 0 1 .288 Martinez dh 4 0 1 0 1 2 .368 Bogaerts ss 5 0 1 0 0 1 .371 Devers 3b 5 2 2 1 0 0 .279 Vázquez c 3 0 0 0 1 0 .258 Gonzalez 1b 3 0 0 0 0 1 .222 Renfroe rf 4 0 1 1 0 2 .178 Cordero lf 4 0 0 0 0 2 .214

Seattle 000 002 010 4_7 3 0 Boston 010 100 100 0_3 8 1

a-walked for Moore in the 8th.

1-ran for Torrens in the 8th.

E_Ottavino (1). LOB_Seattle 3, Boston 9. 2B_France (5), Haggerty (1). 3B_Verdugo (1), Hernández (1). HR_Haniger (5), off Hernandez; Devers (6), off Dunn. RBIs_France 2 (12), Haggerty (3), Haniger 3 (17), Devers (17), Renfroe (7). SB_Verdugo 2 (0), Devers (1), Haggerty (2). S_Crawford, Trammell.

Runners left in scoring position_Seattle 0 (France); Boston 4 (Bogaerts 2, Hernández, Devers). RISP_Seattle 3 for 6; Boston 1 for 11.

Runners moved up_Vázquez. GIDP_France.

DP_Boston 2 (Devers, Hernández, Gonzalez; Bogaerts, Hernández, Gonzalez).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Dunn 5 6 2 2 1 5 100 3.68 Vest 1 0 0 0 1 1 19 0.84 Sadler 1 2 1 1 0 2 21 2.35 Graveman 1 0 0 0 0 2 12 0.00 Montero, W, 2-0 1 0 0 0 0 1 14 2.61 Misiewicz 1 0 0 0 0 0 10 0.00

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta 6 1 2 2 3 4 86 3.48 Andriese 1 0 0 0 0 0 13 1.54 Ottavino, BS, 0-2 1 0 1 1 2 0 15 6.75 Barnes 1 0 0 0 0 1 12 0.90 Hernandez, L, 0-1 1 2 4 3 2 1 30 5.14

HBP_Dunn (Gonzalez), Andriese (Seager). WP_Sadler.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Brian Knight; Second, Gabe Morales; Third, Erich Bacchus.

T_3:28. A_4,617 (37,755).

