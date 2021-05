St. Louis 7, Pittsburgh 3

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 10 6 1 10 Edman 2b 4 1 1 0 0 1 .274 Carlson rf 5 1 1 0 0 2 .281 Goldschmidt 1b 5 0 0 0 0 3 .214 Arenado 3b 5 0 2 2 0 0 .255 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .165 O’Neill lf 4 2 3 1 0 1 .241 Knizner c 3 1 1 0 1 0 .303 Bader cf 4 0 1 0 0 2 .250 Gant p 1 0 0 0 0 0 .000 b-Carpenter ph 1 1 1 3 0 0 .116 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Whitley p 0 0 0 0 0 0 — Cabrera p 0 0 0 0 0 0 — d-Williams ph 0 1 0 0 0 0 .169 Helsley p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 3 4 1 9 5 A.Frazier 2b 4 0 1 0 1 0 .299 González 3b 5 0 0 0 0 0 .228 Reynolds cf 3 1 0 0 1 1 .278 Moran 1b 3 0 0 0 1 0 .276 Stallings c 2 0 0 0 2 1 .238 Polanco rf 4 1 0 0 0 1 .203 Newman ss 4 1 2 1 0 0 .205 Tom lf 1 0 0 0 3 1 .000 Brubaker p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Difo ph 1 0 1 0 0 0 .267 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 — c-T.Frazier ph 0 0 0 0 1 0 .059 Bednar p 0 0 0 0 0 0 — Holmes p 0 0 0 0 0 0 — e-Evans ph 1 0 0 0 0 1 .232

St. Louis 101 103 001_7 10 1 Pittsburgh 000 102 000_3 4 1

a-singled for Brubaker in the 5th. b-homered for Gant in the 6th. c-walked for Underwood Jr. in the 6th. d-hit by pitch for Cabrera in the 9th. e-struck out for Holmes in the 9th.

E_Knizner (1), A.Frazier (4). LOB_St. Louis 6, Pittsburgh 8. 2B_Carlson (6), Arenado 2 (8). HR_O’Neill (5), off Brubaker; Carpenter (3), off Underwood Jr.. RBIs_Arenado 2 (15), O’Neill (8), Carpenter 3 (10), Newman (6). SB_O’Neill (2). S_Gant, Brubaker.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (DeJong 2, Edman, Bader); Pittsburgh 4 (Newman, Tom, Reynolds, A.Frazier). RISP_St. Louis 2 for 10; Pittsburgh 1 for 8.

Runners moved up_Goldschmidt, Knizner, Carlson, González. GIDP_Carlson, González.

DP_St. Louis 1 (Knizner, Arenado, Knizner); Pittsburgh 1 (A.Frazier, Newman, Moran).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gant, W, 2-2 5 3 1 1 5 2 99 2.16 Webb 2-3 1 2 2 2 0 27 9.72 Whitley, H, 1 1-3 0 0 0 1 0 8 4.50 Cabrera, H, 4 2 0 0 0 0 2 26 2.92 Helsley 1 0 0 0 1 1 16 4.26

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, L, 2-2 5 7 3 3 0 7 80 2.63 Underwood Jr. 1 2 3 3 1 0 18 3.86 Bednar 2 1 0 0 0 3 20 1.86 Holmes 1 0 1 0 0 0 13 5.02

Inherited runners-scored_Whitley 3-2. HBP_Holmes 2 (Williams,Edman). WP_Whitley.

Umpires_Home, James Hoye; First, Jordan Baker; Second, Chris Segal; Third, Bill Miller.

T_3:19. A_5,953 (38,747).

