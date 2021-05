Toronto 13, Atlanta 5

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 9 5 2 7 Acuña Jr. cf 3 1 1 0 1 0 .341 Freeman 1b 4 0 1 1 0 0 .237 Ozuna lf 4 1 2 2 0 1 .202 Albies 2b 4 1 1 2 0 0 .227 d’Arnaud dh 4 0 2 0 0 0 .215 Swanson ss 4 0 0 0 0 2 .189 Riley 3b 4 0 1 0 0 2 .299 Adrianza rf 4 1 1 0 0 0 .257 A.Jackson c 2 1 0 0 1 2 .048 a-Sandoval ph 1 0 0 0 0 0 .300

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 13 14 12 7 6 Springer dh 3 1 1 0 2 2 .143 Bichette ss 5 2 2 2 0 1 .260 Guerrero Jr. 1b 2 1 1 1 3 1 .350 Hernández rf 5 1 2 3 0 1 .235 Grichuk cf 5 1 1 1 0 0 .282 Semien 2b 4 1 0 0 1 0 .211 Gurriel Jr. lf 5 2 3 1 0 0 .224 Espinal 3b 5 1 2 0 0 1 .350 Kirk c 4 3 2 4 1 0 .231

Atlanta 000 000 230_5 9 2 Toronto 002 233 21x_13 14 0

a-grounded out for A.Jackson in the 9th.

E_A.Jackson (1), Freeman (2). LOB_Atlanta 4, Toronto 9. 2B_d’Arnaud (4), Ozuna (2), Espinal (2). HR_Albies (5), off Ray; Bichette (7), off Smyly; Kirk (2), off Smyly; Grichuk (5), off Smyly; Kirk (3), off Santana; Hernández (2), off Webb; Gurriel Jr. (2), off Matzek. RBIs_Albies 2 (14), Freeman (18), Ozuna 2 (15), Bichette 2 (15), Kirk 4 (8), Grichuk (17), Hernández 3 (5), Guerrero Jr. (20), Gurriel Jr. (7). SB_Springer (1).

Runners left in scoring position_Atlanta 1 (d’Arnaud); Toronto 4 (Hernández 2, Semien, Grichuk). RISP_Atlanta 3 for 6; Toronto 4 for 13.

Runners moved up_Bichette, Espinal, Gurriel Jr.. LIDP_Swanson. GIDP_Freeman.

DP_Toronto 2 (Bichette, Semien, Bichette; Bichette, Semien, Guerrero Jr.).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Smyly, L, 0-2 4 7 6 5 4 3 84 8.05 Santana 1 1 1 1 0 1 13 9.00 Webb 1 2 3 3 1 0 15 8.22 Newcomb 2-3 2 2 2 2 1 28 4.50 L.Jackson 1-3 0 0 0 0 0 1 1.00 Matzek 1 2 1 1 0 1 29 4.91

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 1-1 6 2-3 5 2 2 0 5 95 2.78 Borucki 2-3 2 3 3 2 1 25 4.66 Payamps 2-3 1 0 0 0 0 17 2.38 Romano 1 1 0 0 0 1 18 3.18

Inherited runners-scored_Santana 1-1, L.Jackson 2-0, Borucki 1-0, Payamps 3-2. WP_Newcomb, Borucki. PB_A.Jackson (1).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Vic Carapazza; Second, Paul Clemons; Third, Mike Estabrook.

T_3:17. A_1,629 (8,500).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.