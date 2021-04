WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through April 11

1 Naomi Osaka $1,964,798 2 Jennifer Brady $1,091,779 3 Ashleigh Barty $748,459 4 Elise Mertens $620,309 5 Aryna Sabalenka $618,894 6 Serena Williams $601,304 7 Karolina Muchova $598,234 8 GarbiƱe Muguruza $580,502 9 Jessica Pegula $524,102 10 Barbora Krejcikova $499,501 11 Simona Halep $415,287 12 Su-Wei Hsieh $384,579 13 Veronika Kudermetova $381,800 14 Elina Svitolina $364,362 15 Iga Swiatek $363,550 16 Marketa Vondrousova $311,872 17 Shelby Rogers $302,960 18 Bianca Andreescu $280,428 19 Belinda Bencic $276,180 20 Cori Gauff $275,867 21 Ons Jabeur $274,822 22 Anett Kontaveit $257,525 23 Ekaterina Alexandrova $250,920 24 Katerina Siniakova $250,736 25 Maria Sakkari $241,177 26 Petra Kvitova $236,678 27 Daria Kasatkina $234,246 28 Donna Vekic $228,137 29 Anastasia Potapova $224,977 30 Karolina Pliskova $223,837 31 Nina Stojanovic $221,991 32 Jil Teichmann $217,820 33 Kaia Kanepi $207,657 34 Yulia Putintseva $206,520 35 Sara Sorribes Tormo $204,025 36 Fiona Ferro $203,555 37 Kristina Mladenovic $198,617 38 Elena Rybakina $193,979 39 Ann Li $191,007 40 Sorana Cirstea $190,632 41 Jelena Ostapenko $186,210 42 Zarina Diyas $184,470 43 Anastasija Sevastova $181,635 44 Sofia Kenin $178,481 45 Svetlana Kuznetsova $175,878 46 Caroline Garcia $171,563 47 Nadia Podoroska $168,526 48 Kaja Juvan $165,737 49 Ajla Tomljanovic $164,176 50 Sara Errani $163,227

