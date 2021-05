Atlanta 6, Philadelphia 1

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 6 1 1 9 McCutchen lf 3 1 1 1 1 1 .227 Segura 2b 4 0 1 0 0 0 .384 Harper rf 4 0 0 0 0 2 .292 Realmuto c 3 0 1 0 0 2 .313 Bohm 3b 4 0 1 0 0 0 .217 Gregorius ss 4 0 1 0 0 1 .234 Hoskins 1b 4 0 1 0 0 0 .233 Herrera cf 3 0 0 0 0 0 .175 Nola p 1 0 0 0 0 1 .071 a-Miller ph 1 0 0 0 0 1 .278 Suárez p 0 0 0 0 0 0 — b-Kingery ph 1 0 0 0 0 1 .077 Moore p 0 0 0 0 0 0 .000

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 6 9 6 2 7 Acuña Jr. rf 3 1 0 0 1 0 .305 Freeman 1b 3 2 3 2 1 0 .217 Ozuna lf 4 0 0 0 0 0 .201 Albies 2b 4 2 1 1 0 1 .229 Riley 3b 4 0 2 1 0 2 .290 Swanson ss 3 1 2 2 0 1 .226 Contreras c 3 0 0 0 0 2 .227 Pache cf 3 0 0 0 0 0 .107 Ynoa p 2 0 1 0 0 1 .400 Matzek p 0 0 0 0 0 0 — c-Adrianza ph 1 0 0 0 0 0 .295 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Jackson p 0 0 0 0 0 0 —

Philadelphia 100 000 000_1 6 0 Atlanta 401 000 01x_6 9 1

a-struck out for Nola in the 5th. b-struck out for Suárez in the 7th. c-grounded out for Matzek in the 7th.

E_Contreras (3). LOB_Philadelphia 6, Atlanta 2. 2B_Gregorius (4), Riley (3). 3B_Albies (2). HR_McCutchen (5), off Ynoa; Swanson (4), off Nola; Freeman (9), off Nola. RBIs_McCutchen (15), Freeman 2 (21), Albies (15), Swanson 2 (10), Riley (8). SB_Acuña Jr. (6). CS_Acuña Jr. (1).

Runners left in scoring position_Philadelphia 4 (Bohm 2, Nola, Hoskins); Atlanta 0. RISP_Philadelphia 0 for 8; Atlanta 3 for 5.

GIDP_Herrera, Pache.

DP_Philadelphia 1 (Bohm, Segura, Hoskins); Atlanta 1 (Matzek, Swanson, Freeman).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, L, 3-2 4 5 5 5 1 4 58 3.59 Suárez 2 2 0 0 1 3 31 0.00 Moore 2 2 1 1 0 0 32 8.36

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Ynoa, W, 4-1 6 4 1 1 1 6 92 2.23 Matzek 1 1 0 0 0 1 15 3.60 Minter 1 0 0 0 0 0 10 2.81 Jackson 1 1 0 0 0 2 21 1.38

HBP_Ynoa (Realmuto).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Quinn Wolcott; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Dan Merzel.

T_2:44. A_28,829 (41,084).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.