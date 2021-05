Atlanta 7, Pittsburgh 1

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 4 1 3 4 Frazier 2b 4 0 1 0 0 0 .335 Newman ss 4 1 0 0 0 0 .209 Reynolds cf 3 0 1 1 1 1 .298 Stallings c 4 0 0 0 0 1 .248 González 3b 3 0 0 0 1 0 .215 Polanco rf 4 0 1 0 0 0 .217 Craig 1b 2 0 1 0 1 1 .281 Vargas lf 3 0 0 0 0 1 .091 Brubaker p 2 0 0 0 0 0 .154 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Difo ph 1 0 0 0 0 0 .243 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 Crick p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 7 7 7 1 8 Acuña Jr. rf 3 0 0 0 1 0 .276 Freeman 1b 4 0 0 0 0 2 .235 Ozuna lf 4 1 1 0 0 0 .209 Albies 2b 3 3 2 0 0 0 .238 Riley 3b 4 2 2 5 0 2 .320 Swanson ss 3 1 1 2 0 1 .237 Contreras c 3 0 0 0 0 2 .222 Heredia cf 3 0 1 0 0 1 .308 Fried p 1 0 0 0 0 0 .364 b-Inciarte ph 1 0 0 0 0 0 .276 Martin p 0 0 0 0 0 0 — Santana p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh 100 000 000_1 4 0 Atlanta 302 002 00x_7 7 0

a-flied out for Holmes in the 7th. b-lined out for Fried in the 7th.

LOB_Pittsburgh 5, Atlanta 1. 2B_Reynolds (16). HR_Riley 2 (9), off Brubaker; Swanson (8), off Brubaker. RBIs_Reynolds (18), Riley 5 (21), Swanson 2 (19). S_Fried.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Polanco, Difo); Atlanta 1 (Acuña Jr.). RISP_Pittsburgh 0 for 4; Atlanta 1 for 2.

Runners moved up_Stallings. GIDP_Brubaker, Freeman.

DP_Pittsburgh 1 (Underwood Jr., Newman, Craig); Atlanta 1 (Freeman, Swanson, Albies).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brubaker, L, 3-4 5 1-3 7 7 7 0 7 81 4.20 Holmes 2-3 0 0 0 0 0 9 3.38 Underwood Jr. 1 0 0 0 1 0 9 4.56 Crick 1 0 0 0 0 1 16 1.46

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 2-2 7 4 1 1 3 2 87 4.63 Martin 1 0 0 0 0 1 13 1.35 Santana 1 0 0 0 0 1 12 3.38

HBP_Brubaker (Albies).

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Jim Wolf; Second, Adam Beck; Third, Sam Holbrook.

T_2:30. A_39,874 (41,084).

