ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through May 23

1 Novak Djokovic $2,340,207 2 Daniil Medvedev $1,828,262 3 Stefanos Tsitsipas $1,604,245 4 Andrey Rublev $1,533,338 5 Alexander Zverev $1,155,874 6 Aslan Karatsev $1,062,486 7 Rafael Nadal $997,268 8 Matteo Berrettini $970,227 9 Fabio Fognini $624,178 10 Casper Ruud $597,672 11 Dominic Thiem $596,702 12 Hubert Hurkacz $581,133 13 Diego Schwartzman $555,647 14 Roberto Bautista Agut $548,287 15 Denis Shapovalov $547,752 16 Jannik Sinner $514,190 17 Grigor Dimitrov $508,293 18 Alexander Bublik $476,230 19 Felix Auger-Aliassime $467,492 20 Alex de Minaur $464,239 21 Pablo Carreno Busta $458,963 22 Dusan Lajovic $457,064 23 Marton Fucsovics $431,595 24 Lorenzo Sonego $430,819 25 Cameron Norrie $427,696 26 Daniel Evans $424,066 27 Karen Khachanov $410,942 28 Jan-Lennard Struff $409,178 29 Nikoloz Basilashvili $396,585 30 Kei Nishikori $388,553 31 Taylor Fritz $375,034 32 Jeremy Chardy $365,280 33 Milos Raonic $364,361 34 Lloyd Harris $364,291 35 David Goffin $354,597 36 Adrian Mannarino $330,097 37 Filip Krajinovic $324,044 38 John Millman $322,852 39 Mackenzie McDonald $317,973 40 Pierre-Hugues Herbert $302,800 41 Alexei Popyrin $301,276 42 Albert Ramos-Vinolas $297,401 43 Benoit Paire $296,547 44 Reilly Opelka $296,114 45 Tommy Paul $290,726 46 Dominik Koepfer $289,251 47 Miomir Kecmanovic $287,255 48 Ivan Dodig $285,085 49 Filip Polasek $274,915 50 Cristian Garin $269,864

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.