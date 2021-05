Chicago Cubs 7, L.A. Dodgers 1

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 1 7 1 1 6 Betts rf 4 0 2 0 0 0 .260 Seager ss 4 0 0 0 0 0 .248 Turner 3b 3 0 0 0 1 0 .327 Muncy 1b 2 0 0 0 0 2 .207 Taylor cf 3 0 1 0 0 1 .276 Pollock lf 3 0 0 0 0 1 .256 Lux 2b 3 0 2 0 0 0 .212 Barnes c 3 0 1 0 0 1 .217 Kershaw p 0 0 0 0 0 0 .273 Santana p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Ríos ph 1 0 0 0 0 0 .083 Nelson p 0 0 0 0 0 0 .000 Vesia p 0 0 0 0 0 0 — b-Ruiz ph 1 1 1 1 0 0 1.000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 24 7 6 5 3 7 Contreras c 3 0 0 0 1 2 .230 Bryant rf 3 1 1 0 0 1 .323 Rizzo 1b 3 1 1 1 0 1 .225 Báez ss 2 1 0 0 1 1 .240 Duffy lf 3 1 1 0 0 0 .277 Bote 3b 3 0 1 3 0 0 .187 Marisnick cf 1 2 1 1 1 0 .277 Vargas 2b 3 1 1 0 0 1 .200 Hendricks p 3 0 0 0 0 1 .000

Los Angeles 000 000 1_1 7 2 Chicago 402 001 x_7 6 3

a-grounded out for Santana in the 4th. b-homered for Vesia in the 7th.

E_Lux (1), Barnes (2), Báez 3 (8). LOB_Los Angeles 8, Chicago 3. 2B_Bryant (11), Bote (4). HR_Ruiz (1), off Hendricks; Marisnick (3), off Vesia. RBIs_Ruiz (1), Rizzo (10), Bote 3 (14), Marisnick (12). SB_Marisnick (2), Vargas (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Barnes, Muncy, Ríos); Chicago 3 (Hendricks, Báez). RISP_Los Angeles 0 for 4; Chicago 3 for 7.

GIDP_Turner, Seager.

DP_Chicago 2 (Báez, Bote, Rizzo; Báez, Vargas, Rizzo).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, L, 4-3 1 4 4 4 2 2 39 2.95 Santana 2 1 2 1 1 0 28 4.66 Nelson 1 0 0 0 0 3 17 3.46 Vesia 2 1 1 1 0 2 31 9.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks, W, 2-3 7 7 1 1 1 6 92 6.07

HBP_Hendricks (Muncy), Santana (Marisnick). WP_Kershaw, Santana.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, John Bacon; Second, Ryan Wills; Third, Lance Barksdale.

T_2:17. A_10,295 (41,649).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.