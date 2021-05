Chicago White Sox 16, Minnesota 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 16 18 16 8 4 T.Anderson ss 5 2 2 0 0 0 .331 b-Collins ph-c 1 0 0 0 0 0 .204 Madrigal 2b 5 3 3 2 1 0 .282 Moncada 3b 2 2 2 1 2 0 .281 a-Lamb ph-lf 2 0 0 0 0 0 .154 Mercedes dh 6 2 3 3 0 1 .364 Vaughn 1b-rf 6 1 2 0 0 3 .242 Grandal c-1b 0 3 0 1 4 0 .132 García lf-rf-3b 5 2 3 2 0 0 .234 Mendick rf-3b-ss 4 1 1 5 1 0 .265 Hamilton cf 4 0 2 2 0 0 .225

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 4 11 4 0 9 Garlick rf 5 0 0 0 0 3 .267 Donaldson 3b 3 1 1 2 0 0 .274 Larnach lf 1 1 1 0 0 0 .286 Cruz dh 3 0 0 0 0 2 .285 c-Rortvedt ph-c 1 0 0 0 0 0 .150 Polanco 2b 4 0 1 1 0 0 .245 Garver c 1 1 1 0 0 0 .198 Astudillo c-p 3 0 0 0 0 1 .300 Refsnyder cf 4 0 4 1 0 0 .750 Sanó 1b 4 0 1 0 0 1 .141 Arraez lf-3b 4 0 1 0 0 1 .274 Simmons ss 4 1 1 0 0 1 .239

Chicago 301 244 011_16 18 0 Minnesota 010 002 010_4 11 0

a-lined out for Moncada in the 7th. b-grounded out for T.Anderson in the 8th. c-grounded out for Cruz in the 8th.

LOB_Chicago 7, Minnesota 6. 2B_Vaughn (8), Madrigal (6), Moncada (8), Mercedes (7), García (4), Garver (4), Refsnyder (1), Larnach (3). HR_Madrigal (1), off Happ; Mendick (2), off Law; Mercedes (6), off Astudillo; Donaldson (5), off Keuchel. RBIs_Mercedes 3 (25), Grandal (15), Madrigal 2 (13), Moncada (24), Mendick 5 (10), García 2 (16), Hamilton 2 (5), Refsnyder (2), Donaldson 2 (16), Polanco (17). SF_Grandal, Hamilton.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (García, Mercedes); Minnesota 3 (Arraez, Simmons, Garlick). RISP_Chicago 7 for 13; Minnesota 2 for 9.

Runners moved up_Mendick, Rortvedt. LIDP_Mercedes. GIDP_Collins, Sanó.

DP_Chicago 1 (Moncada, Madrigal, Vaughn); Minnesota 2 (Sanó; Polanco, Simmons, Sanó).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 3-1 7 7 3 3 0 6 107 4.44 Ruiz 1 2 1 1 0 1 17 2.70 Crochet 1 2 0 0 0 2 23 0.77

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Happ, L, 2-2 3 2-3 7 6 6 3 1 85 5.35 Astudillo 1 1 1 1 0 0 12 9.00 Law 1 1-3 5 4 4 1 1 42 8.53 S.Anderson 2 4 4 4 2 2 39 9.00 Alcala 1 1 1 1 2 0 18 4.11

Inherited runners-scored_Law 1-1. PB_Astudillo (1), Garver (2).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Jim Reynolds; Second, Chad Whitson; Third, John Libka.

T_3:11. A_8,431 (38,544).

