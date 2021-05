Chicago White Sox 3, Baltimore 1

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 25 1 4 1 2 11 Mullins cf 3 0 0 0 0 2 .291 Galvis ss 3 1 0 0 1 2 .255 Santander dh 3 0 1 0 0 0 .272 Stewart rf 2 0 0 0 0 1 .193 a-Valaika ph-1b 0 0 0 0 1 0 .171 Franco 3b 3 0 1 0 0 0 .206 Wilkerson 2b 2 0 0 1 0 1 .241 Mountcastle 1b-lf 3 0 0 0 0 3 .225 Sisco c 3 0 1 0 0 0 .154 McKenna lf-rf 3 0 1 0 0 2 .194

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 3 5 3 2 6 Anderson ss 3 0 1 0 0 1 .288 Grandal c 2 0 0 0 1 0 .135 Moncada 3b 3 1 2 0 0 1 .284 Abreu 1b 2 1 1 2 0 1 .271 Mercedes dh 2 0 0 0 1 0 .327 Vaughn lf 3 0 0 0 0 1 .231 Madrigal 2b 3 0 0 0 0 0 .295 Hamilton cf 3 1 1 1 0 2 .208 Mendick rf 2 0 0 0 0 0 .220

Baltimore 000 001 0_1 4 0 Chicago 000 120 x_3 5 1

a-walked for Stewart in the 6th.

E_Grandal (4). LOB_Baltimore 7, Chicago 5. 2B_McKenna (1). HR_Hamilton (1), off Means; Abreu (11), off Means. RBIs_Wilkerson (2), Hamilton (7), Abreu 2 (45). SB_Mullins (7).

Runners left in scoring position_Baltimore 5 (Galvis, Mullins, Sisco); Chicago 3 (Vaughn, Mercedes). RISP_Baltimore 0 for 5; Chicago 0 for 3.

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Means, L, 4-1 5 5 3 3 2 4 86 2.05 Sulser 1 0 0 0 0 2 12 1.89

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 6-1 5 3 0 0 0 7 82 1.37 Bummer 0 1 1 1 2 0 13 3.66 Heuer, H, 8 1 0 0 0 0 1 15 5.32 Hendriks, S, 12-14 1 0 0 0 0 3 17 2.14

Bummer pitched to 3 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Heuer 3-1. HBP_Means (Abreu), Heuer (Wilkerson).

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Stu Scheuwater; Second, Ted Barrett; Third, Ben May.

T_2:12. A_20,029 (40,615).

