Chicago White Sox 3, Kansas City 1

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 25 1 4 1 2 8 Merrifield 2b 3 0 1 0 0 0 .257 C.Santana dh 3 1 1 1 0 2 .256 Benintendi lf 2 0 0 0 1 0 .276 Perez c 3 0 0 0 0 2 .280 Soler rf 2 0 1 0 1 1 .202 O’Hearn 1b 3 0 0 0 0 1 .182 Dyson cf 3 0 1 0 0 1 .269 Alberto 3b 2 0 0 0 0 0 .213 a-Gutierrez ph 1 0 0 0 0 0 .000 Lopez ss 3 0 0 0 0 1 .233

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 25 3 6 3 5 9 Madrigal 2b 4 0 0 0 0 0 .277 GarcĂ­a lf 4 0 2 0 0 1 .219 Moncada 3b 2 0 1 1 2 1 .270 Mercedes dh 3 0 0 0 0 2 .374 Eaton rf 1 1 1 0 2 0 .216 Vaughn 1b 3 1 1 2 0 2 .259 Collins c 3 1 1 0 0 1 .224 Hamilton cf 3 0 0 0 0 1 .206 Mendick ss 2 0 0 0 1 1 .267

Kansas City 001 000 0_1 4 1 Chicago 030 000 x_3 6 0

a-grounded out for Alberto in the 7th.

E_Alberto (3). LOB_Kansas City 5, Chicago 9. 2B_Moncada (7), Eaton (6), Collins (4). HR_C.Santana (7), off Kopech; Vaughn (2), off Junis. RBIs_C.Santana (24), Vaughn 2 (9), Moncada (22).

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (Alberto, Lopez); Chicago 5 (Mercedes 3, Hamilton). RISP_Kansas City 0 for 2; Chicago 1 for 9.

Runners moved up_Dyson, Gutierrez.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 1-3 1 1-3 4 3 2 0 1 37 5.52 Zuber 1-3 0 0 0 1 1 19 5.25 Brentz 1 1-3 0 0 0 2 2 20 3.18 Davis 1 1 0 0 1 1 19 6.59 Holland 1 0 0 0 1 3 23 4.85 E.Santana 1 1 0 0 0 1 12 2.35

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Kopech 4 2 1 1 2 5 65 1.71 Heuer, W, 3-1 1 1 0 0 0 2 11 4.91 Bummer, H, 5 1 0 0 0 0 1 12 1.32 Hendriks, S, 8-10 1 1 0 0 0 0 13 2.76

Inherited runners-scored_Zuber 1-0, Brentz 3-1. WP_Holland.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Larry Vanover; Second, Edwin Moscoso; Third, Sean Barber.

T_2:30. A_9,823 (40,615).

