Chicago White Sox 7, Baltimore 4

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 4 8 4 1 6 Mullins cf 4 0 1 0 0 1 .296 Galvis ss 4 2 2 2 0 0 .259 Santander rf 3 0 1 0 0 0 .270 Severino c 3 0 1 0 0 0 .242 Franco 3b 3 1 1 1 0 0 .204 Mountcastle dh 3 1 1 0 0 2 .229 Valaika 2b 2 0 0 1 0 0 .171 a-Wilkerson ph-2b 1 0 0 0 0 0 .259 Nevin 1b 2 0 1 0 1 1 .500 McKenna lf 2 0 0 0 0 1 .182 b-Stewart ph 1 0 0 0 0 1 .196

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 7 8 7 6 10 Anderson ss 3 2 1 0 1 0 .288 Grandal c 2 1 0 0 2 1 .138 Moncada 3b 2 2 1 2 2 1 .277 Abreu 1b 4 1 3 3 0 1 .268 Mercedes dh 4 0 0 0 0 2 .331 Lamb rf 3 1 2 2 0 1 .231 1-Hamilton pr-cf 1 0 0 0 0 0 .200 Vaughn lf 3 0 1 0 0 2 .236 GarcĂ­a cf-rf 2 0 0 0 1 1 .232 Madrigal 2b 3 0 0 0 0 1 .301

Baltimore 100 210 0_4 8 2 Chicago 104 002 x_7 8 0

a-popped out for Valaika in the 6th. b-struck out for McKenna in the 7th.

1-ran for Lamb in the 5th.

E_Nevin (1), Severino (1). LOB_Baltimore 4, Chicago 8. 2B_Santander (8), Nevin (1), Anderson (7), Abreu (7). 3B_Mountcastle (1). HR_Galvis 2 (9), off Keuchel; Franco (5), off Keuchel; Lamb (3), off Harvey; Moncada (4), off Armstrong. RBIs_Galvis 2 (20), Franco (25), Valaika (7), Abreu 3 (43), Lamb 2 (4), Moncada 2 (28). SB_Anderson (8).

Runners left in scoring position_Baltimore 2 (Franco, McKenna); Chicago 4 (Lamb, Abreu, Madrigal, Hamilton). RISP_Baltimore 0 for 4; Chicago 3 for 11.

Runners moved up_Valaika, Mercedes. GIDP_Galvis.

DP_Chicago 1 (Moncada, Madrigal, Abreu).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Harvey, L, 3-6 3 5 5 5 3 6 88 6.84 Lakins Sr. 1 1-3 0 0 0 1 2 22 6.75 Scott 2-3 1 0 0 1 1 18 3.54 Armstrong 1 2 2 2 1 1 31 8.20

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Keuchel, W, 4-1 5 8 4 4 1 2 87 4.53 Marshall, H, 3 1 0 0 0 0 2 14 5.49 Hendriks, S, 11-13 1 0 0 0 0 2 14 2.25

Inherited runners-scored_Lakins Sr. 1-0. WP_Harvey, Scott.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Ben May; Second, Stu Scheuwater; Third, Ted Barrett.

T_2:44.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.