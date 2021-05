Chicago White Sox 8, Cleveland 6

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 8 6 6 5 14 Anderson ss 3 0 0 0 1 2 .288 Lamb lf 3 0 0 0 0 2 .214 Hamilton cf 1 1 0 0 0 1 .207 Moncada 3b 4 1 1 0 0 1 .288 Abreu 1b 2 0 0 1 1 1 .269 Mercedes dh 2 2 0 1 2 1 .316 Eaton rf 4 2 2 2 0 2 .207 García cf-lf 3 1 2 0 1 1 .236 Collins c 4 1 1 2 0 2 .181 Madrigal 2b 3 0 0 0 0 1 .295

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 10 5 2 10 Hernandez 2b 4 2 2 2 0 2 .219 A.Rosario dh 4 1 2 1 0 1 .250 Ramírez 3b 3 0 0 0 1 0 .251 Ramirez lf 4 1 0 0 0 1 .241 Miller 1b 3 0 0 0 1 2 .125 Naylor rf 4 2 2 0 0 0 .259 Chang ss 4 0 1 1 0 3 .160 Rivera c 3 0 1 0 0 0 .292 Zimmer cf 3 0 2 1 0 1 .333

Chicago 040 001 03_8 6 0 Cleveland 201 101 01_6 10 3

E_Hernandez 2 (4), Ramírez (8). LOB_Chicago 4, Cleveland 5. 2B_Eaton (7), Collins (5), Hernandez (8), Chang (5). HR_Eaton (5), off Karinchak; Hernandez 2 (8), off Rodón; A.Rosario (3), off Rodón. RBIs_Collins 2 (8), Mercedes (30), Abreu (46), Eaton 2 (25), Hernandez 2 (17), A.Rosario (14), Chang (7), Zimmer (1). SB_Zimmer (1), Hamilton (5). CS_Anderson 2 (4). SF_Abreu.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Collins); Cleveland 4 (Rivera, Ramirez, Hernandez). RISP_Chicago 2 for 7; Cleveland 1 for 7.

Runners moved up_Madrigal, A.Rosario. GIDP_Ramírez, Naylor.

DP_Chicago 2 (Abreu, Anderson, Abreu; Anderson, Madrigal, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodón 6 9 5 5 1 8 85 1.98 Heuer, W, 4-1 1 1 0 0 0 1 8 5.09 Bummer, S, 1-5 1 0 1 0 1 1 11 3.48

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA McKenzie 5 1-3 4 5 5 2 10 86 6.26 Shaw 2-3 0 0 0 2 2 30 1.31 Sandlin 1 0 0 0 0 1 16 3.27 Karinchak, L, 2-2 1 2 3 2 1 1 25 2.28

Inherited runners-scored_Shaw 1-1. IBB_off Rodón (Ramírez). WP_Rodón, Shaw(2). PB_Collins (2).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Shane Livensparger; Second, Cory Blaser; Third, Brian Gorman.

T_2:45.

