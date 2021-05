Chicago White Sox 8, St. Louis 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 10 2 2 8 Edman rf 5 0 1 0 0 1 .270 Carlson cf 3 0 1 1 0 1 .285 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 0 .254 Arenado 3b 4 1 2 0 0 1 .289 Molina c 4 0 1 0 0 1 .288 Carpenter dh 3 1 2 0 1 0 .137 Sosa ss 3 1 1 0 1 0 .378 Thomas lf 4 0 0 0 0 2 .125 Moroff 2b 4 0 1 1 0 2 .083

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 11 6 2 5 Anderson ss 5 1 0 0 0 1 .287 Eaton rf 4 2 1 0 0 0 .200 Moncada 3b 4 1 2 1 1 0 .285 Abreu 1b 5 1 2 4 0 1 .256 Mercedes dh 4 0 0 0 0 1 .344 Vaughn lf 3 0 1 0 0 0 .233 Collins c 4 1 1 0 0 2 .194 García cf 3 1 1 0 1 0 .225 Madrigal 2b 4 1 3 1 0 0 .289

St. Louis 001 100 100_3 10 3 Chicago 230 201 00x_8 11 1

E_Sosa (1), Edman (2), Arenado (7), Moncada (4). LOB_St. Louis 7, Chicago 8. 2B_Sosa (3), Arenado (15), Carpenter (1), Molina (9), Moncada (11). HR_Abreu (10), off Flaherty. RBIs_Carlson (20), Moroff (1), Abreu 4 (39), Madrigal (15), Moncada (26). CS_Madrigal (2). SF_Carlson.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Goldschmidt, Thomas, Edman); Chicago 4 (Mercedes, Anderson, Abreu). RISP_St. Louis 3 for 14; Chicago 3 for 12.

Runners moved up_Moncada 2, Abreu. GIDP_Molina, Goldschmidt, Mercedes.

DP_St. Louis 1 (Sosa, Moroff, Goldschmidt); Chicago 2 (Anderson, Madrigal, Abreu; Moncada, Madrigal, Abreu).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 8-1 3 2-3 6 7 3 2 3 91 2.84 Webb 1 2-3 2 1 1 0 1 20 11.57 Fernández 2 2-3 3 0 0 0 1 41 7.36

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, W, 4-4 6 6 2 1 0 5 92 4.04 Heuer 1 2 1 1 0 0 24 5.57 Marshall 1 1 0 0 0 0 9 6.11 Crochet 0 1 0 0 2 0 11 0.71 Hendriks, S, 10-12 1 0 0 0 0 3 17 2.37

Crochet pitched to 3 batters in the 9th

Inherited runners-scored_Webb 1-0, Fernández 1-1, Hendriks 3-0. HBP_Flaherty 2 (Eaton,Vaughn). WP_Flaherty(2), Fernández, Giolito.

Umpires_Home, Joe West; First, Nic Lentz; Second, Bruce Dreckman; Third, Dan Bellino.

T_3:23. A_16,380 (40,615).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.