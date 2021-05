Cincinnati 13, Chicago Cubs 12

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 12 14 12 3 9 Happ cf 5 3 3 3 0 1 .167 Contreras c 0 0 0 0 0 0 .238 Bryant lf-cf 5 2 3 3 0 1 .323 Báez ss 5 1 2 2 0 1 .245 Rizzo 1b 5 1 1 1 0 0 .222 Duffy 3b 4 1 1 0 1 1 .273 Heyward rf 5 1 0 0 0 1 .193 Hoerner 2b-lf 4 1 2 1 1 1 .389 Wolters c-2b 4 1 1 0 1 2 .125 Williams p 1 0 0 1 0 0 .143 Maples p 0 0 0 0 0 0 — a-Sogard ph 1 0 0 0 0 0 .261 Thompson p 0 0 0 0 0 0 — Mills p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Bote ph 1 0 0 0 0 0 .181 Steele p 0 0 0 0 0 0 — d-Marisnick ph 1 1 1 1 0 0 .261 Winkler p 0 0 0 0 0 0 — Chafin p 0 0 0 0 0 0 — f-Arrieta ph 1 0 0 0 0 1 .000 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 —

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 13 16 12 5 9 Winker lf 4 4 1 0 1 1 .365 Castellanos rf 6 4 5 4 0 0 .330 Votto 1b 4 0 1 1 1 1 .235 Moustakas 3b 4 1 2 2 0 0 .250 Suárez ss 5 1 3 3 0 1 .149 Naquin cf 3 0 1 0 1 0 .271 Antone p 0 0 0 0 0 0 .000 e-Stephenson ph 1 0 0 0 0 0 .364 Hembree p 0 0 0 0 0 0 .000 Garrett p 0 0 0 0 0 0 — Hendrix p 0 0 0 0 0 0 — Senzel 2b-cf 3 1 1 0 2 1 .243 Barnhart c 5 2 2 2 0 2 .306 Mahle p 2 0 0 0 0 2 .000 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — b-Blandino ph 1 0 0 0 0 1 .241 Sims p 0 0 0 0 0 0 .000 Farmer 2b 2 0 0 0 0 0 .180

Chicago 112 011 240 0_12 14 2 Cincinnati 204 003 300 1_13 16 0

No outs when winning run scored.

a-flied out for Maples in the 5th. b-struck out for Doolittle in the 6th. c-grounded out for Mills in the 7th. d-singled for Steele in the 8th. e-popped out for Antone in the 8th. f-struck out for Chafin in the 10th.

E_Báez (5), Bryant (2). LOB_Chicago 4, Cincinnati 8. 2B_Happ (1), Bryant (10), Duffy (2), Hoerner (6), Moustakas (5). HR_Bryant 2 (9), off Mahle; Rizzo (5), off Mahle; Báez (7), off Sims; Happ (2), off Antone; Castellanos (8), off Williams; Moustakas (3), off Williams; Suárez (5), off Williams; Barnhart (3), off Steele; Castellanos (9), off Steele. RBIs_Bryant 3 (22), Williams (1), Rizzo (9), Hoerner (7), Báez 2 (22), Marisnick (11), Happ 3 (4), Votto (17), Castellanos 4 (20), Moustakas 2 (8), Suárez 3 (12), Barnhart 2 (11). SB_Wolters (0), Hoerner (3), Duffy (2). CS_Wolters (1), Senzel (4), Hoerner (1).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Duffy, Arrieta); Cincinnati 5 (Senzel 2, Naquin). RISP_Chicago 5 for 13; Cincinnati 4 for 12.

Runners moved up_Rizzo, Williams, Heyward, Bryant, Moustakas. GIDP_Moustakas.

DP_Chicago 3 (Duffy, Báez, Rizzo; Wolters, Báez, Wolters; Báez, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Williams 2 2-3 6 6 6 4 2 72 6.00 Maples 1 1-3 0 0 0 0 1 13 1.42 Thompson 1 2 0 0 1 0 13 0.00 Mills 1 3 3 3 0 2 25 5.68 Steele 1 3 3 3 0 1 23 4.26 Winkler 1 1 0 0 0 2 17 0.84 Chafin 1 0 0 0 0 1 14 3.46 Kimbrel, L, 0-1 0 1 1 0 0 0 5 0.00

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle 5 9 6 6 0 5 82 3.23 Doolittle, BS, 1-3 1 1 0 0 0 0 6 3.97 Sims, H, 3 2-3 2 2 2 0 0 16 7.20 Antone, BS, 1-3 1 1-3 2 4 4 2 1 30 2.93 Hembree 1 0 0 0 0 0 12 0.00 Garrett 2-3 0 0 0 1 2 8 10.38 Hendrix, W, 2-0 1-3 0 0 0 0 1 5 0.00

Inherited runners-scored_Maples 2-0, Doolittle 1-1, Hendrix 2-0. IBB_off Garrett (Hoerner). HBP_Mills 2 (Winker,Moustakas). PB_Contreras (2).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Mike Muchlinski; Second, Marty Foster; Third, Sam Holbrook.

T_3:57. A_16,755 (42,319).

