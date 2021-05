Cleveland 4, Kansas City 0

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 11 4 1 8 Hernandez 2b 5 0 3 0 0 0 .205 Luplow lf 4 0 1 1 0 0 .182 Ramírez 3b 4 0 0 0 0 2 .259 Reyes dh 3 2 1 1 1 1 .283 Ramirez cf 4 1 1 0 0 1 .294 Naylor rf 4 0 0 0 0 2 .260 A.Rosario ss 4 0 2 2 0 1 .202 Chang 1b 2 0 0 0 0 0 .140 a-Bauers ph-1b 2 0 0 0 0 0 .180 Rivera c 4 1 3 0 0 1 .750

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 4 0 5 9 Merrifield 2b 3 0 1 0 1 1 .271 Benintendi lf 4 0 1 0 0 1 .276 C.Santana 1b 2 0 0 0 2 0 .250 Perez c 4 0 1 0 0 0 .269 Soler rf 4 0 1 0 0 2 .198 Dozier 3b 4 0 0 0 0 0 .176 O’Hearn dh 3 0 0 0 1 3 .200 Taylor cf 3 0 0 0 0 2 .266 Lopez ss 2 0 0 0 1 0 .210

Cleveland 010 011 010_4 11 1 Kansas City 000 000 000_0 4 0

a-popped out for Chang in the 6th.

E_Ramírez (7). LOB_Cleveland 6, Kansas City 7. 2B_Hernandez (5), Ramirez (3), Rivera (1). 3B_A.Rosario (2). HR_Reyes (8), off Brentz. RBIs_A.Rosario 2 (7), Luplow (16), Reyes (22).

Runners left in scoring position_Cleveland 4 (Reyes, Ramírez, Bauers, Hernandez); Kansas City 4 (Benintendi, O’Hearn 2, Soler). RISP_Cleveland 3 for 12; Kansas City 0 for 8.

Runners moved up_Perez, Dozier. GIDP_Chang, C.Santana, Perez, Dozier.

DP_Cleveland 3 (Hernandez, Ramírez, Chang; Ramírez, Hernandez, Bauers; A.Rosario, Hernandez, Bauers); Kansas City 1 (Dozier, Merrifield, C.Santana).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA McKenzie, W, 1-1 5 2 0 0 4 5 92 4.94 Sandlin, H, 1 2 0 0 0 0 2 22 0.00 Karinchak 1 0 0 0 1 1 24 0.60 Clase 1 2 0 0 0 1 14 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, L, 4-2 5 2-3 8 3 3 1 6 107 1.26 Zuber 1 1-3 1 0 0 0 0 22 4.35 Brentz 1 1 1 1 0 1 10 3.38 Bubic 1 1 0 0 0 1 15 9.00

Inherited runners-scored_Sandlin 2-0, Zuber 1-0. WP_Duffy.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Dan Bellino; Second, Edwin Moscoso; Third, Angel Hernandez.

T_3:10. A_9,259 (37,903).

